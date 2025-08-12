Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

Popžvaigždė Madonna kreipėsi į popiežių: jis tai gali padaryti vienintelis

2025 m. rugpjūčio 12 d. 16:08
Popžvaigždė Madonna jaudinančiais žodžiais kreipėsi į popiežių Leoną XIV, prašydama, kad jis vyktų į Gazos Ruožą. Įraše instagrame 66-erių atlikėja rašė: „Švenčiausiasis Tėve, prašau, vykite į Gazą ir nuvežkite savo šviesą vaikams, kol nevėlu“.
Daugiau nuotraukų (1)
Katalikiškoje šeimoje gimusi popikona emocingai argumentavo savi kreipimąsi: „Būdama motina, negaliu iškęsti jų kančios. Šio pasaulio vaikai priklauso mums visiems“. Be to, Madonna įraše pabrėžė, kad popiežiui vieninteliam negali būti uždrausta atvykti į palestiniečių teritoriją.
Šį pagalbos šauksmą Madonna paskelbė per savo sūnaus Rocco (25) gimtadienį rugpjūčio 11 d. Esą geriausia dovana, kurią ji galinti jam padovanoti, yra paraginti visus žmones padėti nekaltiems vaikams Gazos Ruože.
Kaip ir ji pati, žmonės turi aukoti, nes ji norinti „padaryti viską, ką gali, kad apsaugotų šiuos vaikus nuo bado mirties“. Atlikėja kreipimesi akcentuoja neutralią savo poziciją.
„Aš nerodau pirštu, nieko nekaltinu ir nesu niekieno pusėje“, – aiškino ji. Karti ji paminėjo įkaitų šeimų kančias ir teigė, kad meldžiasi už pagrobtųjų išlaisvinimą.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas iš karto sureagavo į Madonnos įrašą ir tinkle „X“ padėkojo jai „už užuojautą, solidarumą ir atsidavimą“. Tokie balsai esą labai reikalingi. „Žmogiškumas ir taika turi nugalėti“, – pabrėžė T. A. Ghebreyesusas.
MadonnaPopiežius PranciškusGazos Ruožas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.