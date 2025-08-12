Prieš derybas – aiški D. Trumpo žinutė V. Putinui

Pasak JAV karinių oro pajėgų pranešimo spaudai, lėktuvų buvimas Norvegijoje leis įguloms tobulinti taktiką, didinti manevringumą ir stiprinti koordinavimą su NATO sąjungininkėmis per bendras pratybas ir operacijas, o tai padidins kovines galimybes ir pasirengimo lygį.
JAV karinių oro pajėgų vadavietė Europoje patikslina, kad Norvegijoje pilotai treniruosis dalyvauti smogiamosiose misijose sąlygomis, artimomis kovinėms, įskaitant veiksmus prieš grėsmes realiu laiku. Šios grėsmės bus tiek oro, tiek sausumos.
Norvegijos ginkluotųjų pajėgų duomenimis, amerikiečių bombonešiai dalyvaus pratybose su naikintuvais F-35, dislokuotais Erlando oro bazėje.
Pranešimas apie lėktuvų perkėlimą pasirodė netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo asmeninis susitikimas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu įvyks rugpjūčio 15 d. Aliaskoje.
Su situacija susipažinę „Bloomberg“ šaltiniai pranešė, kad Vašingtonas ir Maskva siekia susitarimo dėl karo Ukrainoje pabaigos, kuris gali įtvirtinti Rusijos aneksiją per invaziją užimtų Ukrainos teritorijų atžvilgiu.
