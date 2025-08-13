Žinios, kurios šviečia.
Atskleidė, kur įvyks D. Trumpo ir V. Putino susitikimas

2025 m. rugpjūčio 13 d. 18:56
JAV prezidento Donaldo Trumpo ir jo kolegos iš Rusijos Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikimas įvyks Jungtinėje Elmendorfo-Richardsono bazėje Aliaskoje, trečiadienį pranešė vienas oficialus Baltųjų rūmų asmuo.
Penktadienį abu lyderiai susitiks aptarti galimybių užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį karą Ukrainoje – tai bus pirmasis jų atskiras aukščiausiojo lygio susitikimas po to, kuris 2018 m. įvyko Helsinkyje.
Netoli Aliaskos valstijos sostinės Ankoridžo esančią Jungtinę Elmendorfo-Richardsono bazę sudaro Elmendorfo karinių oro pajėgų bazė ir kariuomenės Ričardsono fortas. 2010 m. šios dvi bazės buvo sujungtos į vieną.
Bazėje yra įsikūrę tokie padaliniai kaip Aliaskos vadavietė, kuri yra atsakinga už JAV pajėgas šioje valstijoje, ir Aliaskos NORAD regionas, padedantis užtikrinti oro erdvės kontrolę ir perspėjimą apie grėsmes.
JAV kariuomenė reguliariai aptinka ir apgręžia Rusijos orlaivius, kurie priartėja prie Amerikos oro erdvės Aliaskoje, su Maskvos lėktuvais susisiekdama vizualiai arba elektroniniu būdu.
Plataus masto Rusijos invazija Ukrainoje prasidėjo 2022 m. vasarį, o D. Trumpas pirmuosius savo antrosios kadencijos mėnesius praleido bandydamas tarpininkauti sudarant taikos susitarimą, tačiau jokio proveržio pasiekti jam kol kas nepavyko.
