Graikijoje vėl surengtas protestas prieš Izraelio kruizinį laivą

2025 m. rugpjūčio 13 d. 13:47
Šimtai demonstrantų Graikijos Volo uostamiestyje surengė protestą prieš Izraelio turistus atplukdžiusį kruizinį laivą. Anot graikų žiniasklaidos, neišvengta susirėmimų su policija. Protestai prieš vienos Izraelio laivybos bendrovės laivą „Crown Iris“ šiuo metu vyksta visur, kur jis prisišvartuoja. Protestuotojai genocidu vadina Izraelio veiksmus Gazos Ruože ir reikalauja Palestinos valstybės.
Vole dvi demonstrantų grupės blokavo abu išėjimus iš uosto, pranešė stotis „Skai“. Demonstrantai mėgino sutrukdyti turistams patekti į miesto centrą ir blokuoti autobusus, turinčius vežti svečius į turistines vietas. Buvo sutelktos gausios policijos pajėgos. Pareigūnas kelias kartus panaudojo akinamąsias granatas. Pranešimų apie sužeistuosius kol kas nėra.
Ketvirtadienio rytą „Crown Iris“ turėtų išmesti inkarą Pirėjo uoste – čia laukiama daug didesnės demonstracijos. Žmones protestuoti sukvietė kairiosios organizacijos ir profsąjungos bei Graikijos komunistų partija.
Dauguma politikų ir daug piliečių, taip pat turizmo sąjungos tuo tarpu vadina protestus absurdiškais – jie esą kenkia šalies įvaizdžiui. Be to, esą ne visi Izraelio žmonės automatiškai yra Izraelio veiksmų Gazos kare rėmėjai. Ir Tel Avive vis vyksta didelės demonstracijos prieš premjerą Benyaminą Netanyahu.
