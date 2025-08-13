Graikijoje vėl surengtas protestas prieš Izraelio kruizinį laivą

Vole dvi demonstrantų grupės blokavo abu išėjimus iš uosto, pranešė stotis „Skai“. Demonstrantai mėgino sutrukdyti turistams patekti į miesto centrą ir blokuoti autobusus, turinčius vežti svečius į turistines vietas. Buvo sutelktos gausios policijos pajėgos. Pareigūnas kelias kartus panaudojo akinamąsias granatas. Pranešimų apie sužeistuosius kol kas nėra.
Ketvirtadienio rytą „Crown Iris“ turėtų išmesti inkarą Pirėjo uoste – čia laukiama daug didesnės demonstracijos. Žmones protestuoti sukvietė kairiosios organizacijos ir profsąjungos bei Graikijos komunistų partija.
Dauguma politikų ir daug piliečių, taip pat turizmo sąjungos tuo tarpu vadina protestus absurdiškais – jie esą kenkia šalies įvaizdžiui. Be to, esą ne visi Izraelio žmonės automatiškai yra Izraelio veiksmų Gazos kare rėmėjai. Ir Tel Avive vis vyksta didelės demonstracijos prieš premjerą Benyaminą Netanyahu.