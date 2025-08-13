Jei V. Putinas įvarys D. Trumpą į kampą, niekas jam nepadės: „Financial Times“ įspėja apie pavojų

Tačiau, kaip pažymėjo laikraštis „Financial Times“ (FT) , rugpjūčio 15 d., kai D. Trumpas susitiks su V. Putinu Aliaskoje, patarėjai vargu ar išgelbės padėtį, nes D. Trumpas dabar jų paprasčiausiai neturi. Leidinys paaiškino, kad, pavyzdžiui, deryboms su Kremliumi vadovauja nekilnojamojo turto plėtotojas Steve'as Witkoffas, neturintis jokios užsienio politikos patirties, o Baltųjų rūmų vadovas atleido karjeros derybininkus.
„Galima drąsiai teigti, kad D. Trumpas neturi nė vieno politikos patarėjo, kuris išmanytų Rusiją ir Ukrainą“, – sakė Erikas Rubinas, buvęs karjeros diplomatas, dirbęs JAV ambasadoriumi Bulgarijoje.
FT pažymėjo, kad JAV vyriausybės pareigūnai stengėsi užtikrinti, kad D. Trumpas būtų visapusiškai informuotas ir pasirengęs aptarti bet kokią temą, kurią galėtų iškelti V. Putinas, garsėjantis aštriu žvilgsniu į detales ir gebėjimu nustebinti žmones.
Ericas Greenas, kuris Joe Bideno prezidentavimo laikotarpiu dirbo Nacionalinio saugumo tarybos vyresniuoju direktoriumi Rusijos klausimais, sakė: „Jūs nenorite būti paveikti jo gebėjimo kalbėti šiais klausimais ir sutikti su tuo, kas gali skambėti protingai, kaip V. Putinas tai pateikia, bet iš tikrųjų yra iškraipyta.“
Su situacija susipažinęs aukštas JAV pareigūnas sakė: „Tradicinis Vašingtono užsienio politikos procesas, kuriam vadovauja Nacionalinio saugumo taryba, šioje administracijoje iš esmės žlugo.“
Praėjusį mėnesį buvo atleista daugiau kaip 1 300 Valstybės departamento darbuotojų, įskaitant analitikus, kurie agentūros žvalgybos biure dirba su Rusija ir Ukraina.
Nors Baltieji rūmai sumažino lūkesčius dėl susitikimo Aliaskoje, D. Trumpo požiūris sukėlė nerimą užsienio politikos sluoksniuose:
„Negalima leisti jam ir S. Witkoffui veikti ad hoc, nes jie tiesiog neturi pakankamai žinių. Reikia žmogaus, kuris galėtų tiesiog pažvelgti į prezidentą, pavartyti akis ir papurtyti galvą“, – sakė buvęs JAV ambasadorius Lenkijoje Danielis Friedas.
Parengta pagal UNIAN inf.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVRusija
