Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

JT: yra informacijos apie Izraelio pajėgų seksualinį smurtą prieš palestiniečius

2025 m. rugpjūčio 13 d. 08:20
Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas teigia turintis patikimos informacijos, kad Izraelio saugumo pajėgos naudojo seksualinį smurtą prieš palestiniečių kalinius. Kaltinimai, kuriuos A. Guterresas išsakė laiške Izraelio ambasadoriui JT Danny‘iui Danonui, esą susiję su incidentais keliuose kalėjimuose, vienam sulaikymo centre bei vienoje karinėje bazėje, D. Danonas tinkle „X“ kaltinimus atmetė.
Daugiau nuotraukų (1)
A. Guterresas laiške, kurį parašė prieš paskelbiant kasmetinę JT ataskaitą apie seksualinį smurtą, teigė, jog buvo sunku rinkti įrodymus, nes JT stebėtojams nebuvo leista patekti į minėtus pastatus. „Skubiai raginu Izraelio vyriausybę imtis būtinų priemonių, kad būtų nutrauktas bet koks seksualinis smurtas“, – pabrėžė A. Guterresas.
JT ambasadorius D. Danonas, kuris paskelbė vidaus susirašinėjimui skirtą laišką, kritikavo JT vadovą. Generalinis sekretorius vėl „rėmėsi nepagrįstais kaltinimais, paremtais tendencingais pareiškimais“. JT esą turėtų susikoncentruoti į „šokiruojančius „Hamas“ karo nusikaltimus“ ir „neatidėliotiną visų įkaitų paleidimą“.
Izraelis, anot ambasadoriaus, toliau gins savo piliečius ir veiks laikydamasis tarptautinės teisės.
Jungtinės tautosIzraelispalestiniečiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.