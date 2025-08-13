JT: yra informacijos apie Izraelio pajėgų seksualinį smurtą prieš palestiniečius

A. Guterresas laiške, kurį parašė prieš paskelbiant kasmetinę JT ataskaitą apie seksualinį smurtą, teigė, jog buvo sunku rinkti įrodymus, nes JT stebėtojams nebuvo leista patekti į minėtus pastatus. „Skubiai raginu Izraelio vyriausybę imtis būtinų priemonių, kad būtų nutrauktas bet koks seksualinis smurtas“, – pabrėžė A. Guterresas.
JT ambasadorius D. Danonas, kuris paskelbė vidaus susirašinėjimui skirtą laišką, kritikavo JT vadovą. Generalinis sekretorius vėl „rėmėsi nepagrįstais kaltinimais, paremtais tendencingais pareiškimais“. JT esą turėtų susikoncentruoti į „šokiruojančius „Hamas“ karo nusikaltimus“ ir „neatidėliotiną visų įkaitų paleidimą“.
Izraelis, anot ambasadoriaus, toliau gins savo piliečius ir veiks laikydamasis tarptautinės teisės.
Jungtinės tautosIzraelispalestiniečiai
