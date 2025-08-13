Paaiškėjo, kada vyks karinės pratybos „Zapad“

Baltarusijos gynybos ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo departamento vadovas generolas majoras Valerijus Revenko sakė, kad pratybos skirtos patikrinti Sąjunginės valstybės, t. y. politinio ir ekonominio pakto tarp Maskvos ir Minsko, kuris nuo jo pasirašymo 1999 m. išsiplėtė iki bendradarbiavimo gynybos srityje, karinę parengtį.
Pratybų „Zapad-2025“ metu bus vykdomos oro gynybos pratybos, išbandomi gynybiniai kovos scenarijai, įsibrovėlių atrėmimas ir taktinė aviacijos parama, sakė V. Revenko.
Baltarusijos pareigūnų teigimu, pirmasis Rusijos karių ir technikos kontingentas į šalį atvyko praėjusią savaitę. Planuojama, kad pratybose dalyvaus apie 13 tūkst. karių – gerokai mažiau nei 2021 m., t. y. likus metams iki Rusijos invazijos į Ukrainą, kai „Zapad“ dalyvavo apie 200 tūkst. karių.
Minskas karių skaičiaus sumažinimą pavadino „išties taikia laikysena“ ir teigė, kad pratybos vyks giliau Baltarusijos teritorijoje. Baltarusija tai laiko deeskalacijos gestu.
Aukšti Ukrainos pareigūnai įspėjo, kad Rusija gali pasinaudoti pratybomis kaip priedanga kitam puolimui iš Baltarusijos.
„Paprastai taip jie pradeda naują puolimą“, – balandį sakė Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis.
R. Revenko pažėrė kaltinimų NATO narėms Lenkijai ir Lietuvai už tai, kad reaguodamos į pratybas jos intensyvina karines pratybas savo teritorijose.
Jis tikino, kad stebėti pratybų „Zapad-2025“ Baltarusija pakvietė stebėtojus, be kita ko ir iš devynių NATO valstybių, „jog jie patys įsitikintų pratybų atvirumu ir skaidrumu“.
„The Moscow Times“ primena, kad Baltarusija 2022 m. leido Rusijai naudoti savo teritoriją invazijai į Ukrainą.
