Skandalas Vengrijoje: nufilmavo V. Orbano šeimos dvarą, kuriame laksto zebrai

Rugpjūčio pradžioje Vengrijos parlamento narys Akosas Hadhazy ir grupė bendraminčių surengė protesto akciją prie V. Orbano tėvui priklausančios valdos Gatvanpulyje. Policija ir apsaugininkai neįleido dalyvių į rezidenciją, todėl jie buvo priversti teritoriją stebėti nuo kopėčių.
„Telex“ praneša, kad vienam iš skaitytojų pavyko teritoriją nufilmuoti dronu. Vaizdo įraše matyti sodai, požeminis garažas, taip pat zebrai ir kiti gyvūnai, laisvai judantys po valdą.
Nepaisant žurnalistų pranešimų, vyriausybės pareigūnai ir pats Viktoras Orbanas atkakliai tvirtina, kad dvaras Gatvanpuste yra tik jo tėvui priklausantis ūkis. Tačiau neseniai parlamento narys Akos Hadhazy paviešino dokumentus, iš kurių matyti, kad valdoje yra gyvenamųjų pastatų.
Visų pirma, pasak parlamento nario, Orbano šeima kreipėsi dėl naujai pastatyto gyvenamojo pastato energetinio sertifikato – dokumento, kuris nereikalingas ūkiniams pastatams.
„Meluojantį ministrą pirmininką lengviau sugauti nei šlubą šunį. Ne todėl, kad tie, kurie matė dvarą asmeniškai ar nuotraukose, tuo abejoja. Bet tai greitas atsakas į V. Orbano pareiškimą, kad jis neturi dvaro, o tik tėvo ūkį“, – rašė Hadhazy.
Remiantis paskelbtais dokumentais, vakarinis L formos komplekso sparnas priskiriamas gyvenamosioms patalpoms. Rytinis L formos sparnas turi „pramoninių pastatų, sandėlių“ statusą – spėjama, kad jame yra virtuvė, restoranas ir šaldymo patalpos.
Politikas taip pat paskelbė nuotraukas, kurias, jo teigimu, padarė asmuo, trumpai dirbęs statant šį turtą. Pasak jo, atliekant darbus po parko dangomis buvo pakloti šildymo elementai, kad iškritus sniegui nereikėtų jo valyti. Be to, nuotraukose esą matyti požeminis koridorius, jungiantis komplekso pastatus.
Dar 2021 m. vengrų leidinys HVG paskelbė „vieną iš nedaugelio sodybos interjero nuotraukų“. Redakcijos teigimu, joje buvo statoma bibliotekos salė su atriumu ir galerija.
Parengta pagal LIGA inf.