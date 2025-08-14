Praneša apie V. Putino namų darbus prieš derybas: ruošia istorinius žemėlapius

Nurodoma, kad Kremlius ruošia geografinius žemėlapius, kurie, pagal V. Putino sumanymą, turėtų įtikinti D. Trumpą, jog Ukraina buvo suformuota iš kitų šalių teritorijų.
Tokiu būdu Maskva siekia pateisinti karinę agresiją prieš Ukrainą ir savo teritorines pretenzijas.
Centras pabrėžė, kad toks požiūris į valstybių istoriją yra visiškai nepriimtinas tarptautinės teisės požiūriu, kurioje aiškiai įtvirtinti teritorinio vientisumo ir sienų neliečiamumo principai, o tokios pseudoistorijos spekuliacijos yra tipiška Rusijos propagandos taktika, kurią pats V. Putinas ne kartą naudojo viešose kalbose.
„Daugelis dabartinių valstybių ar jų dalių anksčiau priklausė kitoms šalims. Tai taikytina ir dabartinei Rusijos Federacijai, kuri kadaise buvo Aukso ordos dalis, o daugelis dabartinių jos teritorijų priklausė Vokietijai, Švedijai, Suomijai ir kitoms valstybėms. Tačiau jokie istoriniai faktai, juo labiau pseudoistorijos fantazijos, negali būti pagrindu teritorinėms pretenzijoms ir nepateisina ginkluotos agresijos prieš kitas šalis“, – teigiama pranešime.
Pagrindinė tema aiški
Tai bus pirmasis susitikimas tarp dabartinių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 m. Jis vyks D. Trumpui deklaruojant tikslą užbaigti beveik trejus su puse metų trunkančią Rusijos karinę kampaniją Ukrainoje.
„Turbūt visiems aišku, kad pagrindinė tema bus Ukrainos krizės sprendimas“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Putino patarėjas Jurijus Ušakovas.
„Žinoma, bus aptarti ir platesni taikos ir saugumo užtikrinimo klausimai, taip pat aktualūs tarptautiniai ir regioniniai klausimai“, – pridūrė jis.
Jo teigimu, derybos Aliaskoje prasidės 11:30 val. vietos laiku (22:30 val. Lietuvos laiku).
Jos vyks „akis į akį“ tarp V. Putino ir D. Trumpo, dalyvaus tik jų vertėjai, sakė patarėjas.
„Po to vyks delegacijų derybos, kurios tęsis per darbo pusryčius“, – pridūrė J. Ušakovas.
Rusijos delegacijoje bus užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, gynybos ministras Andrejus Belousovas, finansų ministras Antonas Siluanovas ir ekonomikos derybininkas Kirilas Dmitrijevas, pridūrė jis.
Po susitikimo Putinas ir Trumpas surengs bendrą spaudos konferenciją, kurioje „apibendrins derybų rezultatus“, sakė J. Ušakovas.
Tai bus pirmoji bendra JAV ir Rusijos lyderių spaudos konferencija nuo 2018 m., kai Putinas susitiko su Trumpu Helsinkyje.
Vladimiras PutinasRusijaKremlius
