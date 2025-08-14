Vengrija pratrūko dėl Ukrainos veiksmų: tai – įžūlu

P. Szijjarto savo komentare pabrėžė, kad Vengrija yra elektros energijos tiekėja Ukrainai.
„Vengrija yra elektros energijos tiekėja numeris vienas Ukrainai. Be mūsų šalies energetinis saugumas būtų labai nestabilus.
Atsižvelgiant į tai, Ukrainos išpuolis prieš naftotiekį „Družba“, kuriuo Vengrijai tiekiama nafta ir kuris yra gyvybiškai svarbus mūsų energetiniam saugumui, yra įžūlus“, – rašė P. Szijjarto socialiniame tinkle „X“.
Vengrija yra Ukrainos elektros energijos importo ir eksporto lyderė.
Birželio pirmoje pusėje 44 proc. elektros energijos į Ukrainą buvo importuojama iš Vengrijos, skelbia portalas „RBK-Ukraina“.
Naftotiekis „Družba“ yra vienas didžiausių pasaulyje naftotiekių. Vengrija, kuriai šiuo vamzdynu tiekiama didžioji dalis naftos, kartu su Slovakija yra viena iš dviejų likusių Europos Sąjungos šalių, vis dar importuojančių rusišką naftą „Družba“ vamzdynu, kuriam taikoma ES sankcijų išimtis.
Vengrija apskritai laikoma Kremliui palankiausia ES ir NATO vyriausybe. Šalis nuosekliai trukdė teikti pagalbą Ukrainai ir taikyti sankcijas Rusijai per visą karo laikotarpį.
P. Szijjarto apkaltino Ukrainą „keliant pavojų Vengrijos energijos tiekimui“ ir paragino šalį nutraukti išpuolius prieš Vengriją aptarnaujančią energetikos infrastruktūrą, sakydamas, kad Budapeštas „neturi nieko bendra“ su karu.
Tai ne pirmas kartas, kai Budapeštas skundžiasi dėl tokių smūgių. Kovo mėnesį Vengrija pareiškė, kad Ukrainos bepiločio lėktuvo ataka prieš „Družbos“ infrastruktūrą Rusijos Oriolo regione laikinai sustabdė jos naftos importą.
Ukrainos karinės žvalgybos šaltinis ir ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad trečiadienį ataka buvo nukreipta į Unečos naftos siurblinę – vieną didžiausių „Družbos“ tinklo mazgų.
Per smūgį, įvykdytą koordinuojant veiksmus su kariuomene, buvo padaryta žala, įvyko keli sprogimai ir kilo didelis gaisras, pranešė Ukraina.
Objektas, esantis maždaug už 60 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos, aptarnauja du naftotiekius, kurių bendras metinis pajėgumas siekia 60 mln. tonų, taip pat padeda Rusijos gynybos pramonei, teigė Ukrainos kariškiai.