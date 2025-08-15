Žinios, kurios šviečia.
Neįprastas vaizdas Baltijos jūroje: į paplūdimius sugužėjo tūkstančiai žmonių

2025 m. rugpjūčio 15 d. 19:39
Lrytas.lt
Rugpjūčio 15-ąją, minint Lenkijos kariuomenės dieną, į paplūdimius sugužėjo dešimtys tūkstančių žmonių stebėti šalies karo laivų parado. Kiek atokiau nuo kranto Baltijos jūros vandenyse praplaukė 20 Lenkijos karinio jūrų laivyno laivų, lydimų karinio jūrų laivyno aviacijos brigados sraigtasparnių ir lėktuvų.
Tarp jų buvo ir Lenkijos povandeninis laivas „Orzel“ bei modernūs minų naikintojai. Iš viso parade dalyvavo 20 Lenkijos karinio jūrų laivyno vienetų.
„Įspūdinga demonstracija Baltijos vandenyse – tai aukščiausio lygio jūrinio meistriškumo ir įgulų susitelkimo pavyzdys. Laivai rikiuotėje, jūreiviai paradinėje uniformoje, virš jų denių skrendantys karinio jūrų laivyno aviacijos brigados orlaiviai – tai vaizdas, kuris ilgam išliks mūsų atmintyje“, – kalbėjo paradui vadovavęs krašto apsaugos viceministras Pawelas Bejda.
Dar prieš paradą ant pakrantės bulvaro prasidėjo karinis piknikas, kuriame pristatyta moderniausia karinė technika.
Rugpjūčio 15-oji Lenkijoje žymima kaip kariuomenės diena, sutampanti su 105-osiomis 1920 m. pergalingo mūšio prie Varšuvos metinėmis, kai Lenkijos pajėgos atrėmė bolševikų puolimą.
