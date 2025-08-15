Neįprastas vaizdas Baltijos jūroje: į paplūdimius sugužėjo tūkstančiai žmonių

Tarp jų buvo ir Lenkijos povandeninis laivas „Orzel“ bei modernūs minų naikintojai. Iš viso parade dalyvavo 20 Lenkijos karinio jūrų laivyno vienetų.
„Įspūdinga demonstracija Baltijos vandenyse – tai aukščiausio lygio jūrinio meistriškumo ir įgulų susitelkimo pavyzdys. Laivai rikiuotėje, jūreiviai paradinėje uniformoje, virš jų denių skrendantys karinio jūrų laivyno aviacijos brigados orlaiviai – tai vaizdas, kuris ilgam išliks mūsų atmintyje“, – kalbėjo paradui vadovavęs krašto apsaugos viceministras Pawelas Bejda.
Dar prieš paradą ant pakrantės bulvaro prasidėjo karinis piknikas, kuriame pristatyta moderniausia karinė technika.
Rugpjūčio 15-oji Lenkijoje žymima kaip kariuomenės diena, sutampanti su 105-osiomis 1920 m. pergalingo mūšio prie Varšuvos metinėmis, kai Lenkijos pajėgos atrėmė bolševikų puolimą.
Lenkijakarinis paradaspovandeninis laivas
