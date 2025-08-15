Žinios, kurios šviečia.
Rusijos žurnalistai skundžiasi „spartietiškomis“ sąlygomis Aliaskoje: nakvos ledo arenoje

2025 m. rugpjūčio 15 d. 21:38
Lrytas.lt
Rusijos valstybinė šalies žiniasklaida atvykusi į nakvynės vietas didžiausiame Aliaskos mieste Ankoridže, kur vyks aukščiausiojo lygio susitikimas, rado niūrias gyvenimo sąlygas.
Dėl tarptautinės žiniasklaidos antplūdžio viešbučių kambariai buvo užimti, todėl Rusijos reporteriai apgyvendinti vietinės ledo ritulio komandos stadione. Pandemijos metu jis buvo paverstas ligonine, o dabar čia pastatytos Raudonojo Kryžiaus paaukotos kariuomenės lovos.
„Gyvename spartietiškomis sąlygomis“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše skundėsi vienas žurnalistas.
Tuometu Jungtinėje Elmendorfo–Richardsono bazėje įrengtoje spaudos zonoje Amerikos ir Rusijos žurnalistai buvo daugiausia laikomi atskirai.
Amerikiečių žurnalistai užėmė vieną spaudos palapinės pusę, rusai – kitą. JAV atstovai turėjo savo „Wi-Fi“ ryšį, rusai – taip pat atskirą.
Kai atėjo metas spaudai pereiti saugumo patikrą, tarnybos pirmiausia tikrino Rusijos pusę, o vėliau – Amerikos.
Viena vieta, kur žurnalistai iš abiejų šalių galėjo susitikti, buvo lauko rūkymo zona šalia patalpos, kurioje galimai vyks bendra D. Trumpo ir, galbūt, V. Putino spaudos konferencija.
Ant palapinės kaba dvikalbis užrašas – anglų ir rusų kalbomis – žymintis rūkymo vietą.
RusijaJAVAliaska
