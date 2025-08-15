Prieš skrydį Aliaską D. Trumpas prakalbo apie pagarbą V. Putinui: „Jis protingas vyrukas“

Prieš įlipdamas į lėktuvą Trumpas nesikalbėjo su žiniasklaida. Jis tik atsisuko, pamojo ir įžengė į vidų.
Dar prieš išvykimą prezidentas socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė įrašą: „AUKŠTA ĮTAMPA!!!“
Remiantis „NBC News“ šaltiniais, Rusijos prezidentas V. Putinas atvykęs į Aliaską bus sutiktas iškilmingai – JAV prezidentas D. Trumpas jį asmeniškai pasveikins ant raudonojo kilimo.
„Tikimasi, kad penktadienį, atvykstant Rusijos prezidentui į JAV oro bazę Aliaskoje, bus patiestas raudonasis kilimas, o D. Trumpas planuoja pasitikti Rusijos lyderį atvykimo metu“, – teigiama straipsnyje, cituojant du aukštus administracijos pareigūnus.
Tuo pat metu pareigūnai pabrėžė, kad tikslios susitikimo detalės ir scenarijus vis dar derinami. Kitas šaltinis pridūrė, kad prieš penktadienio susitikimą su V. Putinu D. Trumpas neplanuoja skambinti Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ar Europos lyderiams, tačiau per septynių valandų skrydį iš Vašingtono į Ankoridžą (Aliaska) jis gali pakeisti nuomonę.
Rusija, pasak užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo, į viršūnių susitikimą su Jungtinėmis Valstijomis Aliaskoje vyksta turėdama aiškią poziciją. Ketvirtadienį vakare nusileidęs Ankoridže, S. Lavrovas valstybinei Rusijos televizijos stočiai „Rossija 24“ teigė nenorintis spėlioti apie susitikimo rezultatus. „Mes žinome, kad turime argumentus, aiškią ir suprantamą poziciją. Mes ją išdėstysime“, – kalbėjo jis.
Daug dalykų dėl prezidentų Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimo, anot S. Lavrovo, buvo aptarta praėjusią savaitę Maskvoje lankantis amerikiečių derybininkui Steve‘ui Witkoffui. Tikimės pratęsti „šį naudingą pokalbį“, pridūrė jis.
Kiek anksčiau į Aliaską atvykęs S. Lavrovas jau atkreipė pasaulio žiniasklaidos dėmesį: po juoda pūkine liemene jis vilkėjo baltą megztinį su užrašu CCCP – tai rusiškas Sovietų Sąjungos pavadinimo trumpinys.
D. Trumpas susitikime ketina kalbėti apie paliaubas Ukrainoje ir karo užbaigimą. V. Putinas, kurio įsakymu Rusija įžengė į kaimyninę šalį, kol kas su jokiais kompromisais nesutinka.
Priminė apie sankcijas
Vėliau, kalbėdamas, su žurnalistais „Air Force One“ lėktuve, prezidentas pristatė artėjantį Aliaskos viršūnių susitikimą ir, kalbėdamas apie V. Putiną, pabrėžė: „Abiejose pusėse yra pagarba, ir manau, žinote, kažkas iš to išeis.“
D. Trumpas atsakė į kelis klausimus apie galimas karo užbaigimo susitarimo detales. Paklaustas, ar susitarimas galėtų apimti teritorijų apsikeitimą tarp Rusijos ir Ukrainos, jis teigė: „Turiu leisti Ukrainai priimti tokį sprendimą.“
Volodymyras Zelenskis ne kartą pabrėžė, kad nesutiks perduoti Rusijai jokios teritorijos. Europos lyderiai perspėjo, jog tokia nuolaida galėtų paskatinti Maskvą pulti kitas valstybes.
„Žiūrėkite, Vladimiras Putinas norėjo užimti visą Ukrainą. Jei nebūčiau prezidentu, jis dabar užimtų visą Ukrainą, bet to nebus“, – pridūrė D. Trumpas.
Kalbėdamas apie galimas saugumo garantijas Ukrainai, jis pavadino jas „galimybe“.
„Kartu su Europa ir kitomis šalimis, bet ne NATO formatu, – paaiškino jis. – Yra tam tikrų dalykų, kurie neįvyks. Bet taip, kartu su Europa yra galimybė [suteikti saugumo garantijas].“
D. Trumpas taip pat nepagailėjo komplimentų, pavadinimas V. Putiną „protingu vyruku“ (angl. „smart guy) ir patikindamas, kad jie gerai sutaria.
„Pastebėjau, kad jis atsiveža daug verslininkų iš Rusijos, ir tai gerai. Man patinka, nes jie nori užsiimti verslu, bet to nepadarys, kol nesustabdysime karo“, – pridūrė D. Trumpas.
Jis taip pat patvirtino savo ankstesnę grasinimą Rusijai įvesti sankcijas dėl nesugebėjimo rimtai derėtis dėl karo Ukrainoje pabaigos.
„Ekonomiškai smarkios. Bus labai smarkios. Aš nedarau to dėl savo sveikatos, gerai, man to nereikia. Norėčiau sutelkti dėmesį į savo šalį, bet darau tai, kad išgelbėčiau daug gyvybių“, – pabrėžė D. Trumpas.
Vladimiras Putinas Sergejus Lavrovas Donaldas Trumpas (Donald Trump)
