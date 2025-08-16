„Bloomberg“: V. Putinas aiškiai įvardijo D. Trumpui, kokių teritorijų nori

„D. Trumpas sakė, kad nors sprendimą dėl savo teritorijos turi priimti pati Ukraina, V. Putino pozicija nesikeičia – jis vis dar nori, kad Kyjivas atsisakytų viso Donbaso kontrolės“, – nurodė šaltinis.
Pasak šaltinio, Maskva pasirengusi atsisakyti pretenzijų į tas Zaporižios ir Chersono sričių dalis, kurių šiuo metu nekontroliuoja, taip faktiškai įšaldydama fronto liniją ten.
Šaltiniai teigė, jog D. Trumpas patikino lyderius, kad pasirengęs užtikrinti Ukrainos saugumą, jei tai nesusiję su NATO, ir leido suprasti, kad V. Putinas galėtų sutikti su tokiu variantu.
Vis dėlto dalis Europos pareigūnų, anot leidinio, nerimauja, kad D. Trumpas spaus V. Zelenskį sutikti su teritoriniais nuolaidomis, kad būtų pasiektas susitarimas.
Jungtinės Valstijos siūlo Ukrainai panašias saugumo garantijas, kokias turi NATO narės, šeštadienį šaltinis iš diplomatinės tarnybos atskleidė naujienų agentūrai AFP.
Apie šį pasiūlymą prabilta šeštadienį per D. Trumpo pokalbį telefonu su Ukrainos V. Zelenskiu ir Europos lyderiais.
„Viena iš Ukrainos saugumo garantijų, kurią pasiūlė Amerikos pusė, yra garantija panaši į 5-ąjį straipsnį nesant NATO sudėtyje“, – sakė anoniminis šaltinis diplomatinėje tarnyboje. Pasak jo, šis klausimas galimai buvo aptartas ir su V. Putinu.
Pagal NATO 5-ąjį straipsnį, vienos narės užpuolimo atveju ją gintų visas Aljansas.
Šaltinis teigia, kad tokias saugumo garantijas Ukrainai pasiūlė JAV, o pasiūlymas buvo dar kartą pakartotas, kai prie D. Trumpo ir V. Zelenskio pokalbio prisijungė kiti Europos lyderiai.
Apie tokias saugumo garantijas patvirtino ir kitas šaltinis susipažinęs su šiuo klausimu. Tačiau pastarasis pabrėžė, kad „niekas nežino, kaip tai veiktų ir kodėl V. Putinas tam pritartų, jeigu jis yra kategoriškai prieš NATO ir akivaizdžiai prieš efektyvias Ukrainos suverenumo garantijas“.
Šeštadienį po derybų su V. Putinu D. Trumpas iš pradžių kalbėjosi su V. Zelenskiu, o vėliau – su juo ir Europos lyderiais kartu.
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris pasidžiaugė D. Trumpo siekiu užbaigti karą Ukrainoje, bet taip pat pareiškė, kad kelias į taiką Ukrainoje negali būti sprendžiamas nedalyvaujant šios šalies prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.
„Prezidento D. Trumpo pastangos kaip niekada anksčiau mus priartino prie Rusijos neteisėto karo Ukrainoje pabaigos. Jo pastangos siekiant žudynių pabaigos yra pagirtinos. Nors progresas pasiektas, kitas žingsnis yra tolesnės derybos dalyvaujant prezidentui V. Zelenskiui. Kelias į taiką Ukrainoje negali būti sprendžiamas be jo“, – teigia K. Starmeris.
Jungtinės Karalystės gynybos ministerija paskelbė, kad britų kariai pasiruošę prižiūrėti, kaip laikomasi taikos susitarimo, kai tik toks bus pasiektas. Taikdariai iš „norinčiųjų koalicijos“ pasikliautų JAV oro pajėgumų parama, kad užkirstų kelią Rusijos agresijai prieš Ukrainą ateityje.
JK ministras pirmininkas taip pat pasidžiaugė, kad JAV kartu su Europa pasirengusi suteikti Ukrainai tvirtas saugumo garantijas ir atgrasyti Rusiją.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šeštadienį pareiškė, kad parama Ukrainai ir spaudimas Rusijai turi tęstis tol, kol bus pasiekta tvirta ir ilgalaikė taika.
Socialiniame tinkle „X“ E. Macronas ragino užtikrinti Ukrainai „nesulaužomas saugumo garantijas“ ir perspėjo, kad puikiai žinoma, jog Rusija linkusi nesilaikyti savo pačios įsipareigojimų.
E. Macronas taip pat paskelbė, kad sekmadienį įvyks „norinčiųjų koalicijos“ vaizdo konferencija, kurios metu bus aptarti žingsniai link taikos Ukrainoje.
Prancūzijos prezidento, JK ministro pirmininko K. Starmerio ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo koordinuojamas susitikimas įvyks V. Zelenskio vizito į JAV išvakarėse.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen socialiniame tinkle „X“ taip pat pabrėžė, kad ES artimai bendradarbiauja su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu ir JAV siekdama teisingos ir ilgalaikės taikos
„Svarbiausia tvirtos saugumo garantijos, kurios apsaugotų Ukrainos ir Europos gyvybiškai svarbius saugumo interesus“, – teigė ji ir padėkojo JAV prezidentui už informavimą apie derybų eigą su V. Putinu Aliaskoje.
Tuo metu Kaja Kallas, ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, nemano, kad Rusija artimiausiu metu nutrauks karą.
„Pagrindinė karo priežastis yra imperialistinė Rusijos užsienio politika, o ne įsivaizduojama „neatitiktis“ Europos saugumo architektūroje“, – K. Kallas teigia žinutėje socialiniame tinkle „X“.
