D. Trumpo ir V. Putino susitikimą stebėję ekspertai tarė savo žodį

Penktadienį Ankoridžo karinėje bazėje šiauriausioje JAV valstijoje įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo tikslas buvo pradėti taikos procesą, kad būtų užbaigtas karas Ukrainoje.
Tačiau atrodo, kad susitikimo metu priimta labai nedaug esminių sprendimų.
D. Trumpas tvirtino, kad buvo pasiekta „didelė pažanga“, susitarta dėl „daugelio punktų“, o nesutarimų liko „labai nedaug“.
Tuo tarpu Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris gyrė JAV prezidento pastangas siekti taikos ir sakė, kad D. Trumpo dėka „atsidūrėme kaip niekada arti“ karo Ukrainoje pabaigos.
Tačiau garsiausi užsienio reikalų ir karo ekspertai teigia, kad pagrindinis dalykas, kurį pavyko pasiekti aukščiausiojo lygio susitikime – suteikti legitimumo V. Putinui, kurį daugelis pasaulio lyderių po 2022 m. prasidėjusios invazijos laiko atstumtuoju.
Analitinio centro „Chatham House“ Rusijos ir Eurazijos programos direktoriaus pavaduotoja ir Ukrainos forumo vadovė Orysia Lucevič sakė: „Po šešių dvišalių Trumpo ir Putino pokalbių telefonu, penkių Trumpo pasiuntinio (Steve‘o) Witkoffo kelionių į Maskvą, Aliaskos aukščiausiojo lygio susitikimas, kurį visas pasaulis stebėjo su tokiais dideliais lūkesčiais ir nerimu, nedavė jokių apčiuopiamų rezultatų, kad būtų sustabdyta Rusijos agresija prieš Ukrainą.
Rusija už savo invaziją gavo apdovanojimą
Trumpas pavadino Rusiją „puikia šalimi“ ir pareiškė, kad tarp abiejų šalių egzistuoja tvirtas tarpusavio supratimas.
Tai reiškia, kad ir taip netvirtame transatlantiniame aljanse atsivėrė dar vienas plyšys, o sugriauti šį aljansą ir yra pagrindinis Rusijos tikslas.
Viršūnių susitikimas Aliaskoje – dar vienas žingsnis siekiant šio tikslo.“
Tuo tarpu instituto „Chatham House“ Rusijos ir Eurazijos programos asocijuotasis mokslinis darbuotojas Keiras Gilesas teigė, kad po aukščiausiojo lygio susitikimo gali kilti „dvejopas pavojus“.
Pirma, D. Trumpas Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį dabar gali laikyti „minkštesniu taikiniu, kuriam jis būtų labiau linkęs daryti įtaką“, be to, JAV prezidentas gali „dar kartą pabandyti priversti Zelenskį paaukoti savo šalies ateitį“.
Antrasis pavojus yra tas, kad Europos vadovai, kurie prieš aukščiausiojo lygio susitikimą stengėsi pasikalbėti su D. Trumpu, „gali vėl pamanyti, kad tiesioginis pavojus praėjo“ ir nusiraminti.
Tuo tarpu Karališkojo Jungtinių tarnybų instituto (RUSI) tarptautinio saugumo direktorius Dr. Neilas Melvinas teigė, kad V. Putinas šį aukščiausiojo lygio susitikimą laikys sėkmingu.
Pasak N. Melvino: „Vladimiras Putinas atvyko į aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje siekdamas pagrindinio tikslo – sustabdyti bet kokį spaudimą Rusijai nutraukti karą.
Jis manys, kad viršūnių susitikimo rezultatas reiškia, kad ši misija buvo sėkmingai įvykdyta.“
Jis pridūrė: „Rusijos karo tikslai nepasikeitė nuo tada, kai ji 2022 m. pradėjo invaziją Ukrainoje.
Aukščiausiojo lygio susitikime Putinas aiškiai pasakė, kad pirmiausia nori pašalinti, jo nuomone, pagrindines karo priežastis.
Kremliaus teigimu, tokios priežastys – tai NATO plėtra, Rusijos integracijos projektams besipriešinančių vyriausybių atsiradimas Ukrainoje ir pasipriešinimą Rusijos pretenzijoms dėl teritorijos ir etninių rusų Ukrainoje.
Tai yra išankstinė Rusijos sąlyga, kuria grindžiamas Putino reikalavimas sudaryti „visapusišką taikos susitarimą“.
Tokie planai, juos įgyvendinus, baigtųsi Ukrainos pavergimu.
Putinas aukščiausiojo lygio susitikime jokių nuolaidų nepadarė.
Be to, jam pavyko prisistatyti teisėtai lygiu JAV prezidentui.
Pergale jis laikys ir tai, kad jam pavyko nustumti Zelenskį ir Europos lyderius į pagrindinių diskusijų apie Europos saugumo ateitį užribį.“
Jungtinės Karalystės politinių partijų lyderiai taip pat perspėjo nesuteikti V. Putinui legitimumo.
Liberaldemokratų lyderis Edas Davey‘is sakė: „Akivaizdu, kad Putinas taikos nenori.
Trumpo mėginimas įkalbėti jį susitarti nepavyko, todėl Trumpui metas pagaliau imtis griežtų veiksmų.
JK turėtų jau šiandien areštuoti Rusijos turtą ir padėti Ukrainai, taip pat raginti JAV padaryti tą patį.“
Tuo tarpu Žaliųjų partijai atstovaujanti parlamento narė Ellie Chowns teigė, kad pasaulis po aukščiausiojo lygio susitikimo „atsidūrė ten, kur pradėjome“, ir pridūrė: „Rusijos agresija sukėlė žiaurų karą, o jokio realaus sprendimo nematyti.
Bet koks ilgalaikis taikos planas be visapusiško Ukrainos dalyvavimo ir pritarimo žlugs.
Palyginus tai, kaip Trumpas Putinui nutiesė raudoną kilimą, ir tai, kaip jis viešai pažemino Zelenskį, akivaizdu, kad vienintelis šių derybų laimėtojas yra Putinas.
Jam buvo suteikta patikimumo – vieta prie aukščiausiojo stalo, o jo pajėgos tuo tarpu toliau tęsia išpuolius prieš Ukrainą.“
