Kūno kalbos ekspertas: po derybų D. Trumpas vengė žiūrėti į V. Putiną

Anot jo, kai abu lyderiai pirmą kartą susitiko ant tako, atmosfera buvo „draugystės, artumo ir džiaugsmo vėl matantis“. Jie abu dažnai vienas kitą patapšnodavo – tai esą „statuso priminimai“, tačiau tuo pačiu ir ženklas, kad D. Trumpas stengėsi išlaikyti V. Putiną šalia.
Vis dėlto, po beveik trijų valandų trukusių derybų ir bendros spaudos konferencijos, JAV prezidento kūno kalba jau bylojo ką kita. P. Colletto teigimu, D. Trumpas vengė tiesiogiai žiūrėti į V. Putiną, lūpų suspaudimas rodė savitvardą – tarsi galvotų ką nors, ko nenorėtų garsiai ištarti.
„Jis atrodė nusivylęs, nors gana gerai įtikinėjo save – ir mus – kad ateityje yra pažangos perspektyvų“, – komentavo psichologas.
„Bet jei skaitote kūno kalbą... galite pamatyti, kad jo galvoje vyksta kažkas kita, netgi kažkas, ko šiuo metu jis pats nesuvokia, tai yra: „Na, velnias, tai tikrai nesuveikė taip, kaip tikėjausi“, – pridūrė P. Collettas.
Pats D. Trumpas penktadienį pasidžiaugė, jo teigimu, sutarimu dėl daugelio dalykų su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, tačiau nepateikė jokių konkrečių detalių apie tai, kaip šis stebėtinai draugiškas susitikimas paveiks karą Ukrainoje.
Aliaskos oro bazėje D. Trumpas ištiesė raudoną kilimą V. Putinui, kuris ant Vakarų žemės žengė pirmą kartą po to, kai įsakė savo kariuomenei pradėti invaziją į Ukrainą. JAV prezidentas užsiminė apie galimą vizitą į Maskvą artimiausiu metu, nes abu lyderiai vėl paskelbė esą partneriai.
Tačiau trumpam atsistoję prieš šimtus žurnalistų, D. Trumpas ir V. Putinas neatsakė į jų klausimus, o JAV lyderis, kuris paprastai mėgsta spaudos konferencijas apie daugybę temų, apie pažangą kalbėjo tik miglotomis frazėmis.
„Turėjome labai produktyvų susitikimą ir susitarėme dėl daugelio punktų“, – sakė D. Trumpas.
„Liko tik keletas klausimų, kai kurie nėra tokie svarbūs, o vienas yra turbūt visų svarbiausias“, – sakė jis, nepatikslindamas, apie ką kalba.
„Bet turime labai geras galimybes (susitarimą – ELTA) pasiekti. Nepasiekėme, bet turime labai geras galimybes jį pasiekti“, – pridūrė jis.
Putinas kalbėjo apie būtinybę Jungtinėms Valstijoms ir Rusijai bendradarbiauti, taip pat bendrais bruožais kalbėjo apie pažangą.
Prieš abiem paliekant konferencijų salę ir D. Trumpui kalbant apie antrąjį susitikimą, V. Putinas nusišypsojo ir anglų kalba pasakė: „Kitą kartą – Maskvoje“.
Priėmimas su raudonuoju kilimu ryškus kontrastas tam, kaip D. Trumpas vasario mėnesį Baltuosiuose rūmuose priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kurį JAV prezidentas tuomet užsipuolė.
Visgi, D. Trumpas sakė, kad netrukus pasikonsultuos su V. Zelenskiu ir NATO lyderiais apie savo maždaug tris valandas trukusias derybų su Rusijos vadovu.
D. Trumpas V. Putiną į Aliaską pakvietė vos prieš savaitę ir pasirūpino, kad jų pirmasis susitikimas nuo 2019 m. būtų kruopščiai surežisuotas.
Abu lyderiai atvyko savo prezidentiniais lėktuvais ir nusileido ant oro bazės kilimo-nusileidimo tako, o pasirodžius V. Putinui D. Trumpas paplojo.
JAV karinė galia buvo pademonstruota virš galvų praskridusiais bombonešiais B-2, žurnalistui garsiai šaukiant V. Putinui: „Ar nustosite žudyti civilius?“
V. Putinas, nesutrikęs, plačiai šypsojosi, kai D. Trumpas padarė neįprastą žingsnį ir palydėjo jį į savo šarvuotą limuziną „The Beast“.
Putinas šypsojosi ir juokavo su Rusijos žurnalistais apie šį vizitą. Valstybės vadovui, kuriam Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė arešto orderį dėl karo nusikaltimų, padarytų per invaziją į Ukrainą, kurios metu žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, šis viršūnių susitikimas yra rimtas proveržis tarptautinėje arenoje.
