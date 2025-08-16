Maskva švenčia: po derybų Aliaskoje – D. Medvedevo ir M. Zacharovos džiaugsmas

„Susitikimas įrodė, kad derybos galimos be išankstinių sąlygų ir kartu tęsiant „specialiąją karinę operaciją“, – „Telegram“ rašė buvęs prezidentas Dmitrijus Medvedevas, dabar užimantis Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojo postą.
Medvedevas sveikino faktą, kad V. Putinas galėjo „asmeniškai ir detaliai pristatyti“ maksimalistines Rusijos sąlygas karo pabaigai. Aliaskoje Kremlius pakartojo savo poziciją, jog būtina spręsti „konflikto šaknines priežastis“ – reikalavimus, kurie faktiškai smarkiai apribotų Ukrainos suverenitetą.
Jis taip pat pasinaudojo D. Trumpo žodžiais, kad dabar spaudimas tenka Kyjivui, netiesiogiai užsimindamas apie JAV prezidento žinutę, jog Volodymyras Zelenskis „turi sudaryti susitarimą“.
„Abi pusės tiesiogiai perkėlė atsakomybę už būsimų rezultatų pasiekimą derybose dėl karo veiksmų nutraukimo ant Kyjivo ir Europos pečių“, – džiūgavo D. Medvedevas.
Rusijos valstybinė žiniasklaida ir Kremliaus elitas atvirai džiaugėsi, kai D. Trumpas iškilmingai sutiko Putiną Aliaskoje, nors šis yra ieškomas Hagoje dėl karo nusikaltimų.
„Vakarų žiniasklaida yra ties išprotėjimo riba“, – rašė Rusijos URM atstovė Marija Zacharova, kai V. Putinas nusileido Aliaskoje.
„Trejus metus jie visiems kartojo apie Rusijos izoliaciją, o šiandien pamatė gražų raudoną kilimą, paklotą JAV Rusijos prezidentui“, – pridūrė ji.
Kremlius taip pat paskelbė, kad V. Putinas ir D. Trumpas nekalbėjo apie trišalio susitikimo galimybę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Rusijos prezidento užsienio reikalų patarėjas Jurijus Ušakovas valstybinei Rusijos televizijai sakė, kad apie trišalį viršūnių susitikimą kol kas nebuvo diskutuota bendromis pastangomis sprendžiant konfliktą Ukrainoje.
Anot J. Ušakovo, taip pat nežinoma, kada kitą kartą susitiks V. Putinas ir D. Trumpas.
Jis sakė, kad per bendrą spaudos konferenciją penktadienį V. Putinas pakvietė JAV prezidentą atvykti į Maskvą.
Keliaudamas atgal į Maskvą, V. Putinas užsuko į Rusijos Tolimuosiuose Rytuose esančią Čiukotką, kur aptarė regiono vystymąsi.
Kaip pranešta, penktadienį D. Trumpas ir V. Putinas susitiko Ankoridže, Aliaskoje. Tačiau po maždaug tris valandas trukusio susitikimo nieko nebuvo paskelbta apie paliaubas Ukrainoje.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasMarija Zacharova
Rodyti daugiau žymių