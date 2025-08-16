Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

Maskva švenčia: po derybų Aliaskoje – D. Medvedevo ir M. Zacharovos džiaugsmas

2025 m. rugpjūčio 16 d. 12:19
Lrytas.lt
Rusijos pirminė reakcija į Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino viršūnių susitikimą buvo itin pozityvi – Kremlius pabrėžia, kad Rusijos lyderis susitiko su JAV prezidentu nepadaręs jokių nuolaidų ir išvengė naujų sankcijų, nors ir atmetė respublikono reikalavimą dėl paliaubų.
Daugiau nuotraukų (16)
„Susitikimas įrodė, kad derybos galimos be išankstinių sąlygų ir kartu tęsiant „specialiąją karinę operaciją“, – „Telegram“ rašė buvęs prezidentas Dmitrijus Medvedevas, dabar užimantis Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojo postą.
Medvedevas sveikino faktą, kad V. Putinas galėjo „asmeniškai ir detaliai pristatyti“ maksimalistines Rusijos sąlygas karo pabaigai. Aliaskoje Kremlius pakartojo savo poziciją, jog būtina spręsti „konflikto šaknines priežastis“ – reikalavimus, kurie faktiškai smarkiai apribotų Ukrainos suverenitetą.
Jis taip pat pasinaudojo D. Trumpo žodžiais, kad dabar spaudimas tenka Kyjivui, netiesiogiai užsimindamas apie JAV prezidento žinutę, jog Volodymyras Zelenskis „turi sudaryti susitarimą“.
„Abi pusės tiesiogiai perkėlė atsakomybę už būsimų rezultatų pasiekimą derybose dėl karo veiksmų nutraukimo ant Kyjivo ir Europos pečių“, – džiūgavo D. Medvedevas.
Rusijos valstybinė žiniasklaida ir Kremliaus elitas atvirai džiaugėsi, kai D. Trumpas iškilmingai sutiko Putiną Aliaskoje, nors šis yra ieškomas Hagoje dėl karo nusikaltimų.
„Vakarų žiniasklaida yra ties išprotėjimo riba“, – rašė Rusijos URM atstovė Marija Zacharova, kai V. Putinas nusileido Aliaskoje.
„Trejus metus jie visiems kartojo apie Rusijos izoliaciją, o šiandien pamatė gražų raudoną kilimą, paklotą JAV Rusijos prezidentui“, – pridūrė ji.
Kremlius  taip pat paskelbė, kad V. Putinas ir D. Trumpas nekalbėjo apie trišalio susitikimo galimybę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Rusijos prezidento užsienio reikalų patarėjas Jurijus Ušakovas valstybinei Rusijos televizijai sakė, kad apie trišalį viršūnių susitikimą kol kas nebuvo diskutuota bendromis pastangomis sprendžiant konfliktą Ukrainoje.
Anot J. Ušakovo, taip pat nežinoma, kada kitą kartą susitiks V. Putinas ir D. Trumpas.
Jis sakė, kad per bendrą spaudos konferenciją penktadienį V. Putinas pakvietė JAV prezidentą atvykti į Maskvą.
Keliaudamas atgal į Maskvą, V. Putinas užsuko į Rusijos Tolimuosiuose Rytuose esančią Čiukotką, kur aptarė regiono vystymąsi.
Kaip pranešta, penktadienį D. Trumpas ir V. Putinas susitiko Ankoridže, Aliaskoje. Tačiau po maždaug tris valandas trukusio susitikimo nieko nebuvo paskelbta apie paliaubas Ukrainoje.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasMarija Zacharova
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.