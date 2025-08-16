Žinios, kurios šviečia.
Per kraupią avariją žuvo keturi 14–19 metų jaunuoliai

2025 m. rugpjūčio 16 d. 16:01
Lrytas.lt
Šeštadienio rytą vakarų Vokietijoje žuvo keturi jaunuoliai, kai 16-mečio vairuojamas automobilis nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į medį, rašoma msn.com.
Vietos valdžios atstovė pranešė, kad po avarijos Kiurteno miestelyje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje 16-metis vairuotojas su sunkiais sužalojimais buvo nugabentas į ligoninę.
Žuvo dvi 14 ir 16 metų merginos ir du 19 metų vaikinai. Automobilis priklausė 16-mečio vairuotojo tėvams, nurodė atstovė spaudai.
Dėl neaiškių priežasčių automobilis posūkyje nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į medį ir apvirto. Visi keturi jaunuoliai žuvo įvykio vietoje.
Avarijos vieta visą rytą buvo uždaryta, ten dirbo gelbėtojai. Policija pradėjo tyrimą.
