Serbijoje per protestus prieš prezidentą vėl kilo smurtas

Belgrade buvo padegti šiukšlių konteineriai, o į policijos pareigūnus paleisti fejerverkai ir mėtomi įvairūs daiktai.
Vidaus reikalų ministras Ivica Dačičius sakė, kad šeši policijos pareigūnai nukentėjo, o 38 protestuotojai buvo suimti.
Demonstracijos prieš valdžią vyko ir kituose Serbijos miestuose.
Serbijoje jau daugiau nei 9 mėnesius daugybė žmonių beveik kasdien protestuoja prieš A. Vučičių.
Protestai prasidėjo po to, kai 2024 m. lapkričio 1 d. Novi Sade sugriuvo naujai renovuota geležinkelio stoties stoginė ir žuvo 16 žmonių. Nepriklausomi ekspertai ir opozicijos politikai dėl tragedijos kaltino aplaidumą ir sisteminę dabartinės valdžios korupciją.
Iki šio trečiadienio protestai vykdavo daugiausiai taikiai. Nepriklausoma žiniasklaida ir protestų organizatoriai smurtą sieja su provokatoriais iš A. Vučičiaus Serbijos progresyviosios partijos (SNS).
Teigiama, kad padedami policijos ir slaptųjų tarnybų jie išprovokuoja smurtą arba puola taikius protestuotojus.