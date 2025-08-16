Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

Spaudos konferencijoje – V. Putino akibrokštas: skaičiai kalba patys už save

2025 m. rugpjūčio 16 d. 07:15
Lrytas.lt
„Fox News“ žurnalistai, kurie patys gavo išskirtinę prieigą prie Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino viršūnių susitikimo, pripažįsta buvę nustebinti, kaip viskas iš tiesų klostėsi.
Daugiau nuotraukų (13)
Buvo planuota, kad JAV prezidentas prieš skrydį į Aliaską duos išankstinį interviu, o iškart po derybų – antrą, jau su Seanu Hannity. Tai turėjo būti „istorinės svarbos“ susitikimas, plačiai išnaudotas eteryje. Tačiau visą tinklo scenarijų sujaukė vos trijų valandų derybos ir itin trumpa – tik 12 minučių trukusi – bendroji spaudos konferencija, kurioje žurnalistams nebuvo leista užduoti klausimų.
Baltųjų rūmų korespondentė Jacqui Heinrich pastebėjo, kad planas buvo kitoks: jei derybos pasisektų, abu lyderiai turėtų spaudos konferenciją su klausimais, o jei nepasisektų – pasirodytų tik D. Trumpas, o V. Putinas būtų nusiųstas namo.
„Neįvyko nei vienas, nei kitas variantas“, – pabrėžė ji.
Pasak J. Heinrich, labiausiai šokiravo faktas, kad pirmasis žodį tarė V. Putinas: „Mes esame JAV teritorijoje. Tokiose spaudos konferencijose esu buvusi daugybę kartų, bet šis momentas buvo labai neįprastas.“
Ji pridūrė, kad atmosfera salėje buvo „blogas ženklas“: „Atrodė, kad V. Putinas tiesiog užėjo, pasakė tai, ką norėjo, nusifotografavo su prezidentu, ir išėjo.“
Skaičiai kalba patys už save: Rusijos vadovas kalbėjo apie 8 minutes ir 30 sekundžių, o D. Trumpo pasisakymas tetruko vos 3 minutes ir 30 sekundžių.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasAliaska
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.