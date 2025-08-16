Spaudos konferencijoje – V. Putino akibrokštas: skaičiai kalba patys už save

Buvo planuota, kad JAV prezidentas prieš skrydį į Aliaską duos išankstinį interviu, o iškart po derybų – antrą, jau su Seanu Hannity. Tai turėjo būti „istorinės svarbos“ susitikimas, plačiai išnaudotas eteryje. Tačiau visą tinklo scenarijų sujaukė vos trijų valandų derybos ir itin trumpa – tik 12 minučių trukusi – bendroji spaudos konferencija, kurioje žurnalistams nebuvo leista užduoti klausimų.
Baltųjų rūmų korespondentė Jacqui Heinrich pastebėjo, kad planas buvo kitoks: jei derybos pasisektų, abu lyderiai turėtų spaudos konferenciją su klausimais, o jei nepasisektų – pasirodytų tik D. Trumpas, o V. Putinas būtų nusiųstas namo.
„Neįvyko nei vienas, nei kitas variantas“, – pabrėžė ji.
Pasak J. Heinrich, labiausiai šokiravo faktas, kad pirmasis žodį tarė V. Putinas: „Mes esame JAV teritorijoje. Tokiose spaudos konferencijose esu buvusi daugybę kartų, bet šis momentas buvo labai neįprastas.“
Ji pridūrė, kad atmosfera salėje buvo „blogas ženklas“: „Atrodė, kad V. Putinas tiesiog užėjo, pasakė tai, ką norėjo, nusifotografavo su prezidentu, ir išėjo.“
Skaičiai kalba patys už save: Rusijos vadovas kalbėjo apie 8 minutes ir 30 sekundžių, o D. Trumpo pasisakymas tetruko vos 3 minutes ir 30 sekundžių.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasAliaska
