Vašingtonas D. Trumpą pasitiko su kritikos lavina: dabar geriausias scenarijus – paliaubos iki Kalėdų

Respublikonas taip pat kritikuojamas dėl neištesėto grasinimo įvesti Rusijai rimtas sankcijas, jei ši nesutiks paskelbti paliaubų, rašo „The Financial Times“.
Konservatyvus komentatorius Billas O’Reilly pabrėžė, kad susitikimo „konkrečių laimėjimų“ nebuvo: „Dabar prezidentas turi sustiprinti ekonominį spaudimą. Laikas ne D. Trumpo pusėje.“
Pietų Karolinos respublikonas senatorius Lindsey Grahamas gyrė D. Trumpą už susitikimą su Rusijos prezidentu, tačiau pažymėjo, kad geriausias scenarijus dabar būtų paliaubos „gerokai iki Kalėdų“ ir tai, jei susitiktų V. Putinas, V. Zelenskis ir D. Trumpas visi kartu.
Tiesa, prieš susitikimą kritikai baiminosi, kad D. Trumpas bandys pasirašyti taikos susitarimą su V. Putinu, kurį būtų priverstas priimti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Europos sąjungininkai. Tai neįvyko.
D. Trumpas nesusitarė su V. Putinu dėl jokio konkretaus susitarimo. Jis teigė, kad buvo suderinti „daugelis, daugelis punktų“, bet galutinė išvada buvo: „Susitarimo nėra tol, kol nėra susitarimo.“
Vis dėlto D. Trumpas pasitiko V. Putiną – kurį Tarptautinis baudžiamasis teismas siekia suimti kaip karo nusikaltėlį – su entuziastingu pasveikinimu, privačiu automobiliu ir komplimentais apie jų „fantastiškus santykius“.
Demokratų partijos nariai, žinoma, jau irgi sukritikavo prezidentą. Aukščiausias Demokratų gynybos komiteto narys Jackas Reedas pasiuntė aiškią žinutę: „Palaikau aktyvų įsitraukimą ir diplomatinį darbą. Visi nori taikos, bet taikos kūrimas turi vykti atsakingai.“
Mike’as Quigley iš Ilinojaus teigė: „D. Trumpas paklojo raudoną kilimą Putinui – tiesiogine prasme – ir jis gavo žalią šviesą tęsti savo užkariavimą.“
Kairėje ir dešinėje buvo atsargumo signalų. Brianas Fitzpatrickas, Pensilvanijos respublikonas, sakė: „Tikra ir ilgalaikė saugumo garantija gali būti pasiekta tik su mūsų sąjungininkais – ypač su Ukraina.“
D. Trumpas pats pasikalbėjo tik su „Fox News“ vedėju Seanu Hannity prieš išvykdamas iš Aliaskos, tačiau, pasirodo, buvo suirzęs dėl klausimų.
Prezidentas teigė, kad buvo diskutuota ir sutarta su V. Putinu dėl svarbių klausimų, tokių kaip teritoriniai mainai ir saugumo garantijos Kijevui, bet nesiplėtė detaliau.
Ukrainos šalininkams, atsižvelgiant į pastarąsias D. Trumpo pastabas apie teritorinius mainus, situacija galėjo būti blogesnė.
Michael McFaul, buvęs JAV ambasadorius Rusijoje, rašė: „Aliaska netapo Jalta 2.0. Tai gera naujiena. Bet tai gana žema kartelė.“
