Australijoje išgėrusi britė elektriniu paspirtuku nutrenkė vyrą: gresia iki 20 metų kalėjimo

Pranešama, kad 25 metų turistė Alicija Kemp iš Redičo gegužę, viešėdama Australijos mieste Perte, šeštadienio popietę praleido su draugu, vartodama alkoholį. Tą vakarą abu išsinuomojo elektrinį paspirtuką.
Teigiama, kad A. Kemp važiavo 20–25 kilometrų per valandą greičiu, kai Perto centre partrenkė 51 metų Thanhą Phaną.
Vyras trenkėsi galva į grindinį ir po dviejų dienų ligoninėje mirė. 25 metų keleivis taip pat buvo sužeistas – jam lūžo kaukolė ir nosis. Moteris prisipažino kalta dėl įvykusio incidento.
A. Kemp pirmadienį vaizdo ryšiu pasirodė Perto apygardos teisme ir prisipažino kalta dėl pavojingo vairavimo, apsvaigus nuo alkoholio, ir mirtinos avarijos sukėlimo. Jai gresia iki 20 metų kalėjimo.
Prokurorai atsisakė antrojo kaltinimo – dėl pavojingo vairavimo, sukėlusio kūno sužalojimus jos draugui.
Anksčiau teismas nustatė, kad po avarijos A. Kemp kraujyje buvo 0,34 promilės alkoholio, t. y. tris kartus daugiau nei leistina norma.
Prokurorai teigė, kad „stebėjimo kamerų filmuota medžiaga parodė nepaaiškinamai pavojingą“ A. Kemp vairavimą.
Jaunos moters advokatas Michaelas Tudori sakė, kad 25 metų mergina pripažino savo kaltę ir tikisi, jog nuosprendis bus paskelbtas iki Kalėdų.
„Matėsi, kad ji buvo pasiruošusi ištarti tuos žodžius. Ji aiškiai padarė kažką kvailo“, – sakė M. Tudori.
Australijoje atostogavusi A. Kemp liks suimta iki nuosprendžio paskelbimo.
Australijaelektrinis paspirtukaspartrenkė
