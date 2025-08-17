Viename iš Niujorko naktinių klubų aidėjo šūviai: trys žmonės žuvo, aštuoni buvo sužeisti

Pasak Niujorko policijos komisarės Jessicos Tisch, pagal skubų iškvietimą atvykę pareigūnai klube „Taste of the City Lounge“ rado 11 žmonių su šautinėmis žaizdomis.
Trys iš sužeistųjų vėliau nuo patirtų žaizdų mirė.
Tyrėjai įvykio vietoje rado 36 šovinių tūteles – tai reiškia, kad išpuolio metu buvo naudojama keletas šaunamųjų ginklų, o šaulių greičiausiai buvo daugiau nei vienas, paaiškino J. Tisch. Kol kas dėl šio nusikaltimo niekas nebuvo sulaikytas.
Komisarė incidentą apibūdino kaip „siaubingas šaudynes“, pabrėždama, kad tokie smurtiniai išpuoliai nėra įprasti net tokiame didmiestyje, kaip Niujorkas.
Valdžios institucijos peržiūri aplinkinių gatvių stebėjimo kamerų įrašus, kad nustatytų nusikaltėlius.
Aštuoni iš nukentėjusiųjų buvo vyrai, trys – moterys.
Iki paryčių veikiantis baras ir restoranas „Taste of the City Lounge“ yra įsikūręs Bruklino Crown Heights rajone.