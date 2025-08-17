Viešbutyje rado slaptus dokumentus: atskleidė D. Trumpo dovaną ir neįvykusių pietų meniu

Aštuoni puslapiai, kurie, panašu, buvo parengti JAV delegacijos darbuotojų ir atsitiktinai palikti, atskleidė tikslias susitikimų vietas bei laikus, taip pat JAV pareigūnų telefono numerius.
Apie 9 val. ryto trys viešbučio „Hotel Captain Cook“ svečiai, gyvenę per 20 minučių nuo JAV karinės bazės, kur vyko lyderių derybos, rado šiuos dokumentus viešbučio spausdintuve. Vienas svečių pasidalijo dokumentų nuotraukomis su NPR, tačiau paprašė likti anonimu, baimindamasis galimos atsakomybės.
Pirmasis dokumentų puslapis atskleidė rugpjūčio 15 d. susitikimų eigą, konkrečių kambarių pavadinimus bazėje bei planą V. Putinui įteikti simbolinę dovaną: Amerikos baltojo erelio statulėlę.
Ant 2–5 puslapių buvo išvardyti trijų JAV darbuotojų vardai ir telefonų numeriai bei 13 JAV ir Rusijos valstybių vadovų pavardės. Pridėta rusiškų pavardžių tarimo transkripcija, pavyzdžiui V. Putino pavardė buvo užrašyta kaip „POO-tihn“.
6–7 puslapiuose aprašyta pietų ceremonija ir meniu, skirtas „jo ekscelencijai Vladimirui Putinui pagerbti“. Pagal planą D. Trumpas ir V. Putinas turėjo sėdėti vienas priešais kitą.
D. Trumpo pusėje turėjo sėdėti valstybės sekretorius Marco Rubio, gynybos sekretorius Pete Hegseth, Baltųjų rūmų administracijos vadovė Susie Wiles, iždo sekretorius Scott Bessent, prekybos sekretorius Howard Lutnick ir taikos misijų specialusis pasiuntinys Steve Witkoff.
V. Putinas būtų sėdėjęs šalia užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo ir užsienio politikos patarėjo Jurijaus Ušakovo.
Nors per patį susitikimą pietūs buvo atšaukti, dokumentuose nurodyta, kad lyderiams turėjo būti patiekti trys patiekalai, o desertui – krembriulė.
Šeštadienį Baltųjų rūmų pavaduojanti spaudos sekretorė Anna Kelly dokumentus pavadino „pietų meniu“ ir atmetė teiginius, kad tai buvo saugumo pažeidimas. JAV Valstybės departamentas komentarų nepateikė.
Tai ne pirmas kartas, kai Baltieji rūmai susiduria su saugumo spragomis. Šią savaitę į JAV imigracijos ir muitų policijos (ICE) pokalbių grupę netyčia buvo įtrauktas pašalinis asmuo, kai buvo diskutuojama apie pavojingo nusikaltėlio paiešką.
Kovo mėnesį JAV nacionalinio saugumo pareigūnai per klaidą įtraukė žurnalistą į uždarą pokalbį apie planuojamus karinius smūgius Jemene.
