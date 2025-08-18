Antrajame Bolivijos prezidento rinkimų rate susirungs du opozicijos kandidatai

Spalio 19 d. antrajame rinkimų rate susirungs du kandidatai, laimėję daugiausiai balsų pirmajame rate. Tai yra senatorius Rodrigo Paz Pereira iš krikščionių demokratų partijos „Partido Demócrata Cristiano“, kuri priskiriama centristinėms jėgoms, ir buvęs prezidentas Jorge Quiroga iš dešinės pakraipos Laisvės ir demokratijos partijos.
Politika Bolivijoje ilgą laiką buvo paženklinta kovos dėl valdžios tarp buvusio prezidento Evo Moraleso ir kadenciją baigiančio šalies vadovo Luiso Acrės iš kairiosios partijos „Movimiento al Socialismo“ (MAS). Rinkimai žymi lūžį politinės galios struktūroje: L. Acrė dėl mažėjančio populiarumo dar vienos kadencijos nesiekė, o E. Moralesas dėl konstitucijoje numatyto kadencijų skaičiaus ribojimo rinkimuose dalyvauti negalėjo.
12 mln. gyventoji turinčią Pietų Amerikos šalį yra ištikusi didelė ekonominė krizė: jai tenka kovoti su degalų ir užsienio valiutos trūkumu, infliacija bei skurdu. Tarptautinėje politikoje Bolivija vaidina svarbų vaidmenį dėl didelių ličio atsargų.