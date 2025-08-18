Žinios, kurios šviečia.
Belaukiant V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimo – V. Putino manevrai

2025 m. rugpjūčio 18 d. 18:22
Lrytas.lt
Artėjant JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimui Baltuosiuose rūmuose, diplomatiniame lauke nesnaudžia ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas.
Naujienų portalas BBC praneša, kad V. Putinas šiandien kalbėjosi su keturių užsienio valstybių lyderiais.
Rusijos vadovas skambino Brazilijos prezidentui Luizui Inácio Lulai da Silvai, Pietų Afrikos Respublikos prezidentui Cyrilui Ramaphosai, Indijos premjerui Narendrai Modi ir Tadžikistano prezidentui Emomaliui Rahmonui.
Kaip teigiama Kremliaus „Telegram“ paskyroje, V. Putinas informavo lyderius apie penktadienį Aliaskoje vykusio aukščiausiojo lygio susitikimo pagrindinius rezultatus.
Pirmadienį vakare (20.15 val. Lietuvos laiku) Baltuosiuose rūmuose susitiks D. Trumpas ir V. Zelenskis. Į Vašingtoną taip pat atvyko Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte bei kai kurių didžiųjų Europos valstybių lyderiai.
Penktadienį Aliaskoje susitiko D. Trumpas ir V. Putinas, kurie trijų valandų trukmės derybų metu aptarė klausimus dėl paliaubų Ukrainoje.
Vladimiras PutinasRusijaUkraina
