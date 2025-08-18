Dubajaus policija atgavo pavogtą 25 mln. JAV dolerių vertės deimantą

„Dubajaus policijos generalinė vadovybė sužlugdė labai reto rožinio deimanto, kurio vertė siekia 25 mln. dolerių, vagystę“, – sakoma policijos pranešime, paskelbtame oficialios Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) naujienų agentūros WAM.
Policija pranešė, kad prekeivį deimantais, atsivežusį šį brangakmenį iš Europos, į vilą įviliojo nusikalstama gauja, apsimetusi, kad jį apžiūrės potencialus turtingas klientas. Tačiau prekeiviui deimantais atvykus neva atlikti brangakmenio patikrinimo, jis buvo pavogtas, sakoma pranešime.
Per aštuonias valandas trys asmenys iš nenurodytos Azijos šalies buvo suimti „specializuotų ir lauko komandų pastangų dėka ir panaudojant naujausias dirbtinio intelekto technologijas“, pranešė policija.
Dubajaus žiniasklaidos biuro pasidalytame vaizdo įraše matyti trys suimti vyrai su užtemdytais veidais ir gauja vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose.
Dubajus yra svarbus deimantų prekybos centras. Griežtai kontroliuojami ir policijos prižiūrimi JAE didžiuojasi saugumu ir stabilumu.