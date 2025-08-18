Prieš D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikimą į Baltuosius rūmus atvyko Europos vadovai

Šis susitikimas įvyks po to, kai penktadienį Aliaskoje D. Trumpas susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, kur buvo aptarti svarbiausi paliaubų ir karo Ukrainoje klausimai.
Susitikime dalyvaus ir JAV viceprezidentas J. D. Vance’as, valstybės sekretorius Marco Rubio, specialieji pasiuntiniai Steve’as Witkoffas bei Keithas Kelloggas ir Baltųjų rūmų personalo vadovė Susan Wiles.
Kartu su V. Zelenskiu į Vašingtoną atvyko ir Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte bei didžiųjų Europos valstybių lyderiai.
Tačiau paskutinę minutę pakeitus susitikimo planą, šie lyderiai susitikime nedalyvaus – į Baltuosius rūmus atvyks V. Zelenskis, jo vyriausiasis štabo viršininkas Andrijus Jermakas ir nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos vadovas Rustemas Umerovas.
V. Zelenskis pareiškė, kad susitikime pagrindinis klausimas bus Vakarų saugumo garantijų Ukrainai architektūra ir paragino D. Trumpą imtis griežtų priemonių Rusijos atžvilgiu.
D. Trumpas po penktadienį Aliaskoje surengto susitikimo su V. Putinu siekia, kad Ukraina atsisakytų teritorijų ir taip padėtų nutraukti Maskvos invaziją ir atmetė galimybę leisti Kyjivui įstoti į NATO.
Prieš susitikimą Baltuosiuose rūmuose V. Zelenskis susitiko su JAV specialiuoju pasiuntiniu Keithu Kelloggu, o vėliau Europos lyderiai sušaukė „parengiamąjį susitikimą“ Ukrainos prezidentui.
Paskutinį kartą D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose virto diplomatiniu skandalu, kai šie valstybių lyderiai ir JAV viceprezidentas J. D. Vance’as viešai susiginčijo tiesioginiame eteryje.
Po šio kivirčo V. Zelenskis paliko Baltuosius rūmus anksčiau numatyto laiko, o bendra lyderių spaudos konferencija buvo atšaukta. Pagrindinis susitikimo tikslas – susitarimas dėl retųjų mineralų – tuomet nebuvo pasiektas.
