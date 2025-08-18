Prieš lyderių susitikimą – D. Trumpo komandos klausimas dėl V. Zelenskio aprangos

Jiems buvo atsakyta, kad klasikinės aprangos tikėtis nereikėtų – Ukrainos vadovas pasirodys su tuo pačiu juodu švarku, su kuriuo dalyvavo NATO aukščiausiojo lygio susitikime Nyderlanduose.
„Jis bus kostiumo stiliaus, bet ne pilnas kostiumas“, – sakė vienas iš „Axios“ šaltinių.
Pranešama, kad šis klausimas yra „itin svarbus“, nes V. Zelenskio apranga praėjusį kartą per susitikimą Ovaliajame kabinete tapo problema, virtusia diplomatiniu skandalu.
Žiniasklaida rašo, kad D. Trumpui tuomet nepatiko kariškas V. Zelenskio aprangos stilius. Pasveikinęs jį Vakarų sparne, jis sarkastiškai pastebėjo: „Šiandien jis nusimetė drabužius.“
Kai kurie amerikiečių pareigūnai mano, kad kostiumo klausimas iš dalies turėjo įtakos nesėkmingam to susitikimo rezultatui.
NATO aukščiausiojo lygio susitikime V. Zelenskis pirmą kartą nuo 2022 m. pasirodė su dalykinio stiliaus švarku, o amerikiečių pareigūnai pažymėjo, kad D. Trumpas tuomet buvo patenkintas.
„Zelenskis atvyko kaip normalus žmogus, ne pamišęs, ir buvo apsirengęs taip, kaip dera žmogui, kuris turėtų būti NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Todėl jie gerai pasikalbėjo“, – sakė vienas iš pareigūnų.
Vienas D. Trumpo patarėjas, iš dalies juokaudamas, žiniasklaidai pareiškė, kad tai „būtų geras ženklas pasauliui“, jei V. Zelenskis atvyktų su kostiumu, tačiau pridūrė: „Mes nesitikime, kad jis tai padarys.“
„Būtų puiku, jei jis dėvėtų kaklaraištį, bet ir to nesitikime“, – teigė kitas patarėjas. Nepaisant to, pasak patarėjų, Ukrainos prezidentas „ėmė ieškoti geresnio priėjimo prie Trumpo“.
