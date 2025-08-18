Artėjant susitikimui su V. Zelenskiu – D. Trumpo tirada: „Žinau, ką darau“

„Per 6 mėnesius išsprendžiau 6 karus, viena iš jų – galima branduolinė katastrofa. Vis dar turiu skaityti ir klausytis, kaip „Wall Street Journal“ ir daugybė kitų, kurie tikrai neturi supratimo, sako man viską, ką darau ne taip dėl Rusijos ir Ukrainos betvarkės, kuri yra ne mano, o miegančiojo Joe Bideno karas.
Esu čia tik tam, kad jį sustabdyčiau, o ne tam, kad toliau jį skatinčiau. Tai NIEKADA nebūtų įvykę, jei būčiau buvęs prezidentu. Puikiai žinau, ką darau, ir man nereikia patarimų žmonių, kurie daug metų dirbo su visais šiais konfliktais ir niekada nesugebėjo nieko padaryti, kad juos sustabdytų“, – rašė D. Trumpas.
Savo tiradą JAV prezidentas tęsė, pridurdamas, kad šie žmonės „neturi sveiko proto, intelekto ar supratimo“, ir apkaltino juos karo Ukrainoje „ištaisymo“ apsunkinimu.
„Nepaisant visų mano lengvabūdiškų ir labai pavydžių kritikų, aš tai padarysiu – visada padarau!!!“ – rašė jis.
Kiek anksčiau D. Trumpas parašė dar vieną žinutę, kurioje toliau kritikavo JAV žiniasklaidą.
Pasak jo, tuo atveju, jei Rusija pasiduotų ir atiduotų savo teritorijas, JAV žiniasklaida ir „jų partneriai“ demokratai vis vien teigtų, kad tai buvo pažeminimas D. Trumpui.
„Bet būtent todėl jie ir yra FAKE NEWS ir smarkiai nevykę radikalūs kairieji demokratai. Ačiū, kad atkreipėte dėmesį į šį reikalą!!!“ – rėžė JAV prezidentas.