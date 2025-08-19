D. Trumpui pradėjus rengti dvišalį susitikimą – žinia iš V. Zelenskio

Po jo D.Trumpas nori surengti dvišalį viršūnių susitikimą tarp Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino. Jis pirmadienį pareiškė po pokalbių su V. Zelenskiu ir aukščiausiais Europos atstovais paskambinęs Rusijos prezidentui ir „pradėjęs pasirengimus“. Dvišalio susitikimo vieta dar nenustatyta, rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Po V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo tada turėtų įvykti trišalis susitikimas, kuriame dalyvautų ir jis pats, teigė D. Trumpas. Anot šaltinių, V. Putinas pasakė, kad yra pasirengęs susitiki su V. Zelenskiu.
Ukrainos vadovas jau netrukus po pokalbių Balstuosiuose rūmuose sakė esąs pasirengęs susitikti su V. Putinu. „Patvirtinau – ir visi Europos šalių lyderiai mane parėmė – kad esame pasirengę dvišaliam susitikimui su V. Putinu. Manau, kad turime susitikt be jokių išankstinių sąlygų“, – teigė V. Zelenskis.
Pasak Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas turėtų įvykti „per ateinančias dvi savaites“.
Viena susitikimo Baltuosiuose rūmuose pirmadienį temų buvo ir saugumo garantijos Ukrainai. Anot JAV prezidento, jas suteiks „įvairios Europos valstybės – „derindamos veiksmus su Jungtinėms Amerikos Valstijomis“.
Susitikime Baltuosiuose rūmuose dar dalyvavo Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, britų premjeras Keiras Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos premjerė Giorgia Meloni bei Suomijos prezidentas Alexanderus Stubbas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių