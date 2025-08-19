Derybose su D. Trumpu – aiški Europos lyderių strategija: tarp pagyrų – subtili žinutė

Pagrindinis susitikimų akcentas – užtikrinti Amerikos įsipareigojimą dėl saugumo garantijų Ukrainai.
Beveik visi Europos lyderiai tai minėjo vienaip ar kitaip – kai kurie bandė užsiminti, kad D. Trumpas jau sutiko labiau įsitraukti.
Dauguma naudojo paties D. Trumpo žodžius, kad užsitikrintų jo paramą.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad svarbu „sustabdyti žudynes“, ir paminėjo Melanios Trump raginimą atsižvelgti į Ukrainos vaikų padėtį.
Susitikimuose skambėjo ir daug pagyrimų D. Trumpui. Italijos premjerė Giorgia Meloni kreipėsi į JAV prezidentą ir pareiškė, kad „dėl jūsų kažkas pasikeitė“.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas padėkojo Amerikos prezidentui už tai, kad penktadienį, susitikęs su Vladimiru Putinu, atvėrė kelią deryboms. Padėkos D. Trumpui skambėjo ir iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.
„Jei yra kokia nors strategija, kaip elgtis su D. Trumpu – susijusi su pagyrimais ir atkaklumu, – tai šiandien ji buvo puikiai pademonstruota“, – vertina BBC.
Pasiuntė subtilų argumentą
Tuo tarpu portalas CNN įvertino, kad, girdami JAV prezidentą, Europos lyderiai taip pat stengėsi pateikti subtilesnį argumentą, kuriam D. Trumpas praeityje kartais priešinosi – remti taiką reiškia pirmiausia remti Ukrainą.
„Jei norime pasiekti taiką ir užtikrinti teisingumą, turime tai daryti vieningai“, – pareiškė G. Meloni. – „Mes esame Ukrainos pusėje.“
„Ukrainai padeda komanda „Europa“ ir komanda „Jungtinės Valstijos“, – netrukus pridūrė Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas.
Subtilus spaudimas D. Trumpui atsirado tada, kai Europos sąjungininkai siekė atkurti JAV prezidento visapusišką paramą Ukrainai kare su Rusija.
D. Trumpas praeityje taip pat yra užsiminęs, kad Ukraina gali turėti padaryti reikšmingas nuolaidas, kad užtikrintų taiką.
Tai sustiprino Ukrainos ir Europos valstybių nuogąstavimus, jog jis gali prarasti kantrybę dėl vangaus derybų tempo ir siekti taikos susitarimo, kurio kiti Aljanso nariai nepalaiko.
Tačiau, ruošdamasis aptarti galimo susitarimo smulkmenas, D. Trumpas bent jau kol kas atrodė labiausiai sutinkantis su Ukraina ir priešais jį sėdinčiais lyderiais.
„Aš tiesiog nekantrauju dirbti ir pasiekti puikių rezultatų, – sakė jis. – Mums tikrai didelė garbė, kad jūs atvykote.“
