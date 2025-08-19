Paaiškėjo, kokiomis dovanomis Vašingtone apsikeitė D. Trumpas ir V. Zelenskis

Golfo lazda buvo simbolinė dovana, kurią V. Zelenskiui perdavė jaunesnysis seržantas Kostiantynas Kartavcevas. Jis per pirmuosius plataus masto Rusijos invazijos mėnesius neteko kojos, gelbėdamas bendražygius.
„Golfas tapo svarbia K. Kartavcevo reabilitacijos dalimi,“ – nurodė Ukrainos prezidento biuras. Karys taip pat parašė žinutę D. Trumpui, prašydamas padėti Ukrainai pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką.
Be to, V. Zelenskis įteikė D. Trumpui laišką, kurį JAV pirmajai poniai parašė Olena Zelenska. Jame Ukrainos pirmoji ponia dėkojo Melaniai Trump už pastangas kreiptis į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, ragindama grąžinti 20 tūkst. pagrobtų Ukrainos vaikų jų artimiesiems.
„Leiskite padėkoti jūsų žmonai. Ji parašė laišką dėl mūsų vaikų, o mano žmona įteikė jai atsakymą,“ – sakė V. Zelenskis, perduodamas laišką D. Trumpui.
Mainais D. Trumpas nufilmavo vaizdo įrašą, kuriame padėkojo K. Kartavcevui už golfo lazdą, ir įteikė V. Zelenskiui simbolinius Baltųjų rūmų raktus.
Šis vizitas buvo ypač svarbus po nesėkmingo pirmojo susitikimo vasarį, kai D. Trumpas ir jo pavaduotojas JD Vance priekaištavo V. Zelenskiui dėl atsisakymo vilkėti kostiumą, dėl pastabų pačiam JAV prezidentui bei tariamo nedėkingumo amerikiečių paramai.
Šį kartą į Vašingtoną V. Zelenskis atvyko lydimas kelių Europos lyderių ir vilkėdamas kostiumą – nors ir su kariškos aprangos akcentais. Tokį kompromisą, pasak „Politico“, lėmė noras suderinti karo nuotaikas Ukrainoje su Baltųjų rūmų šeimininkų lūkesčiais.
Šįkart V. Zelenskis ne kartą viešai dėkojo D. Trumpui ir nesiginčijo, kai šis klaidingai pareiškė, jog JAV Ukrainai jau skyrė 300 mlrd. dolerių paramos. Pagal Kylio institutą, nuo 2022 m. sausio 22 d. iki 2025 m. birželio 30 d. JAV išleido 114,63 mlrd. eurų.
Atrodo, kad šis V. Zelenskio žavesio puolimas davė vaisių: D. Trumpas viešai pabrėžė susitikimo svarbą ir net užsiminė apie galimą JAV vaidmenį suteikiant Ukrainai saugumo garantijas po taikos susitarimo.
D. Trumpas taip pat nebeužsiminė apie scenarijų, kurio labiausiai baiminasi Kyjivas – galimą Donbaso teritorijų atidavimą mainais į menkas Maskvos kontroliuojamas žemes.
