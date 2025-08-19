Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Korgių lenktynės 2025
Žinios, kurios šviečia.
Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Prenumeruoti
Pasaulis
Įvykiai
2025 m. rugpjūčio 19 d. 13:24
Po susitikimo Vašingtone – skandalas Lenkijoje
2025 m. rugpjūčio 19 d. 13:24
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Vašingtone vykusiame aukšto lygio susitikime dėl Ukrainos ateities su V. Zelenskiu priešakyje dalyvavo ir Europos lyderiai. Savo vadovus siuntė Vokietija, Prancūzija, Italija, Jungtinė Karalystė, Suomija, taip pat ES ir NATO vadovai.
Daugiau nuotraukų (16)
Radoslawas Sikorskis
Volodymyras Zelenskis
Donaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių