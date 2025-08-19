Žinios, kurios šviečia.
PasaulisĮvykiai

Suomijos parlamente – tragedija: pranešama apie politiko mirtį

2025 m. rugpjūčio 19 d. 14:30
Helsinkio policija antradienį pranešė, kad Parlamento rūmuose mirė žmogus, rašo suomių naujienų portalas „Yle“. Suomijos dienraštis „Iltalehti“ rašė, kad Parlamento pastate nusižudė vienas jo narių. Parlamento apsaugos direktorius Aaro Toivonen portalui „Yle“ šią informaciją paneigė.
Skubios pagalbos iškvietimas buvo gautas antradienį, 11:06 val. vietos laiku. Policijos teigimu, šis atvejis nėra siejamas su nusikaltimu, ji mėgina išsiaiškinti mirties priežastis.
Helsinkio policija portalui „Yle“ pranešė, kad specialiosios pajėgos nebuvo iškviestos. Jie paaiškino, kad antradienį vietoje matytas šarvuotas automobilis buvo įprastas patrulinis automobilis, išsiųstas tik todėl, kad atsitiktinai buvo netoliese.
„Vyksta operacija, kurioje dalyvauja gelbėjimo tarnybos, policija ir greitosios medicinos pagalbos tarnybos. Šiuo metu negaliu komentuoti daugiau“, – „Yle“ sakė apsaugos direktorius A. Toivonen.
Parlamente šiuo metu vyksta vasaros pertrauka.
