Atskleidė, kur ir kada vyks kitas NATO viršūnių susitikimas

2025 m. rugpjūčio 20 d. 12:47
Praėjus dviem mėnesiams po pastarojo NATO viršūnių susitikimo Hagoje, Aljansas paskelbė kito šalių lyderių susitikimo vietą ir laiką. Kitas NATO viršūnių susitikimas įvyks 2026 m. liepos 7–8 dienomis Turkijos prezidento rūmų komplekso teritorijoje Ankaroje, trečiadienį savo tinklapyje paskelbė karinis aljansas. Organizacijos generalinis sekretorius Markas Rutte padėkojo Turkijai už „šio svarbaus susitikimo rengimą“.
Jau baigiamajame viršūnių susitikimo Hagoje pareiškime buvo paskelbta, kad kitas susitikimas vyks Turkijoje. Tačiau vieta ir laikas viešai paskelbti tik dabar. Minėtame komplekse yra Turkijos vadovo Recepo Tayyipo Erdogano oficiali rezidencija, taip pat didžiulė mečetė ir Nacionalinė biblioteka. Prezidento rūmai praeityje buvo smarkiai kritikuojami dėl didelių išlaidų. Pastate yra 1 150 patalpų.
Turkija jau 2004 m. rengė NATO viršūnių susitikimą, tada jis vyko Stambule.
Aljanso viršūnių susitikimuose šalių lyderiai priima svarbius sprendimus. Hagoje, pavyzdžiui, šalys narės įsipareigojo ateityje skirti gynybai 3,5 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP) ir dar 1,5 proc. savo BVP – su gynyba susijusioms išlaidoms.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)TurkijaAnkara
