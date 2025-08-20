D. Trumpas užsipuolė JAV muziejus, kad akcentuoja, „kokia bloga buvo vergovė“

„Smitsonas yra NEKONTROLIUOJAMAS, jame tekalbama tik apie tai, kokia baisi yra mūsų Šalis, kokia bloga buvo Vergovė ir kaip prislėgtieji nesugebėjo nieko pasiekti – nė žodžio apie Sėkmę, apie Šviesą, apie Ateitį“, – rašė D. Trumpas.
Jis turėjo omenyje Smitsono institutą – valstybės finansuojamą nepriklausomą organizaciją, kuriai visoje šalyje priklauso 17 muziejų, galerijų bei zoologijos sodas ir kurią jis pirmiau apkaltino propaguojant „ardomąją ideologiją“.
Translatlantinė prekyba vergais iš Afrikos į Ameriką truko tris šimtmečius ir yra laikoma JAV „pirmaprade nuodėme“.
1861–1865 m. vykusiame pilietiniame kare šalies Pietūs kovojo už vergijos išsaugojimą, bet pralaimėjo.
Nuo to laiko juodaodžiai amerikiečiai kovoja už savo pilietines teises – šios kovos kontekste vyko ir 2020 m. protestai „Black Lives Matter“, privertę naujai pažvelgti į tamsiuosius JAV istorijos laikotarpius.
„Muziejai visame Vašingtone, bet ir visoje Šalyje iš esmės yra paskutinis likęs „WOKE“ segmentas“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas, šią etiketę, kaip yra pratęs, klijuodamas kairiųjų socialinio teisingumo judėjimams.
Jau kelis mėnesius D. Trumpas menkina kultūros institucijas, kurios pastaraisiais metais stengėsi užtikrinti didesnę parodų ir programų įvairovę, pabrėždamos moterų, spalvotųjų ir homoseksualų kultūrą.
Praėjusią savaitę Baltieji rūmai savo interneto svetainėje paskelbė laišką, kuriame teigiama, kad administracija planuoja aštuoniuose didžiuosiuose muziejuose atlikti „išsamią vidinę peržiūrą“, siekdama „puoselėti Amerikos išskirtinumą“ ir „pašalinti skaldantį ar šališką naratyvą“.
Laiške teigiama, kad tarp šių institucijų yra Nacionalinis Amerikos istorijos muziejus, Nacionalinis afroamerikiečių istorijos ir kultūros muziejus ir Nacionalinis Amerikos indėnų muziejus.
„Dabar muziejai puolami, nes pernelyg atvirai kalba apie vergovės baisumus“, – platformoje „X“ reaguodamas į D. Trumpo įrašą rašė žymus pilietinių teisių advokatas Benas Crumpas.
„Jei pasakodamas tiesą apie vergiją muziejus tampa „per daug persmelktas „woke“ ideologija“, problema yra susijusi ne su istorija, o su žmonėmis, kurie nori ją ištrinti“, – tęsė jis.
Savo pirmosios kadencijos metu D. Trumpas 2017 m. apsilankė prieš metus atidarytame Nacionaliniame afroamerikiečių istorijos muziejuje, kuriame, be kitų istorinių temų, buvo nušviečiama ir prekyba vergais.
„Šis muziejus – tai nuostabi duoklė daugeliui Amerikos didvyrių, – po ekskursijos sakė D. Trumpas, o jo žodžiai buvo cituojami tuometiniuose JAV žiniasklaidos pranešimuose. – Nuostabu pažiūrėti.“
