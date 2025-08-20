JAV ketina nudažyti Meksikos pasienio tvorą juodai, kad atbaidytų bandančiuosius ją perlipti

Šia priemone siekiama atgrasyti nuo neteisėto sienos kirtimo.
K. Noem sakė, kad tvorą, pagamintą iš nedideliais tarpais įrengtų keleto metrų aukščio metalinių stulpų, jau dabar „labai, labai sunkiu – beveik neįmanoma įveikti“, be to, ji įkasta giliai į žemę, todėl po ja prasikasti irgi yra labai sudėtinga.
Naujojoje Meksikoje vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjusi VSD sekretorė pridūrė, kad visas statinys bus dažomas juoda spalva JAV prezidento Donaldo Trumpo „konkrečiu prašymu“. Tą padarius paviršiaus temperatūra esant karštam orui padidėtų ir dėl to tvorą taptų dar sunkiau perlipti, paaiškino K. Noem.
Iki 2016 m. tapdamas prezidentu, D. Trumpas pažadėjo pastatyti sieną palei maždaug 3 200 kilometrų ilgio pietinę sieną, kad sulaikytų nelegalius imigrantus. Statinį statyti jis pradėjo savo pirmosios kadencijos metu ir žadėjo jį užbaigti ateinančiais metais.