Lenkijoje iš dangaus nukrito ir sprogo nežinomas objektas: paliko kraterį, išdaužė langus

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinės vadovybės duomenimis, „praėjusią naktį nebuvo užfiksuota jokių Lenkijos oro erdvės pažeidimų nei iš Ukrainos, nei iš Baltarusijos pusės“.
„Preliminariais vertinimais, tai galėjo būti seno sraigtinio variklio dalis“, – nurodoma pranešime.
Sprogimas
Lukovo apskrities policijos pareigūnai pranešė, kad trečiadienį po 2 val. nakties sulaukė skambučio apie „sprogimą“ Osinų kaime, esančiame už maždaug 100 kilometrų į vakarus nuo Ukrainos sienos.
„Kukurūzų lauke radome įvairaus dydžio apanglėjusių fragmentų, išsibarsčiusių keliasdešimties metrų spinduliu. Tai apdegusio metalo ir plastiko liekanos“, – Lukovo policijos vyresniojo seržanto Marcino Józwiko žodžius citavo Lenkijos spaudos agentūra.
Buvo sušauktas skubus savivaldybės krizių valdymo grupės posėdis, o vietos valdžios institucijos paragino gyventojus išlikti ramius.
Tyrėjai bando nustatyti, kas buvo tas neatpažintas objektas. „Įvykio dirba policijos pareigūnai, tikriname vietovę“, – pridūrė M. Józwikas.
Vietos valdžios institucijos kol kas nenurodė, ar tai galėjo būti karinės, civilinės ar kitokios, kol kas nenustatytos paskirties objektas.
Televizijos stotis taip pat parodė vieno gyventojo pateiktą stebėjimo kameros įrašą, kuriame matyti ryškus blyksnis naktiniame danguje, po kurio pasigirdo galingas sprogimas.
„Mane pažadino galingas trenksmas, nuo kurio sudrebėjo lango stiklai. Pažvelgiau į lauką, bet nieko nepamačiau. Tik ryte pastebėjau policijos automobilių šviesas“, – portalui Łuków.TV pasakojo neįvardytas gyventojas.
Kadangi Lenkija yra netoli Ukrainos, kurioje nuo 2022 m. vyksta Rusijos pradėta invazija, incidentai, susiję su neatpažintais objektais, pastaraisiais metais sulaukia didelio lenkų visuomenės dėmesio.
2022 m. lapkričio mėn. raketos smūgis pataikė į grūdų sandėlį pietų Lenkijoje, žuvo du žmonės. Lenkijos tyrėjai vėliau pareiškė, kad tai buvo Ukrainos paleista oro gynybos raketa.