Radijo laidoje – skambus D. Trumpo pareiškimas

2025 m. rugpjūčio 20 d. 14:20
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį per konservatyvaus vedėjo Marko Levino radijo laidą save įvardijo „karo didvyriu“. Tokį titulą jis suteikė sau už tai, kad davė leidimą surengti oro smūgius prieš Irano branduolinio ginklo kūrimo infrastruktūrą.
Pasak jo, karo didvyriu gali vadintis ir Izraelio premjeras Benjaminas Netayahu.
„Jis yra karo didvyris, regis, aš taip pat, – pareiškė D. Trumpas. – Niekam nerūpi, bet aš irgi esu karo didvyris. Juk nusiunčiau tuos lėktuvus.“
Birželio mėnesį JAV surengė oro antskrydžius prieš Irano branduolinio ginklo kūrimo infrastruktūros požeminius objektus, operacijos tikslas buvo nutraukti Teherano branduolinę programą.
Karo didvyriu pavadinto B. Netanyahu praėjusių metų lapkritį atsidūrė Tarptautinio baudžiamojo teismo radare. Teismas išdavė jo arešto orderį dėl galimų karo nusikaltimų Gazoje.
Skirtingų agentūrų vertinimų, Izraelio kariuomenės operacija, pradėta po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ atakos, nusinešė daugiau nei 60 tūkst. palestiniečių gyvybes.
Tuo metu pats D. Trumpas niekada nėra tarnavęs kariuomenėje. Vietnamo karo laikotarpiu jo karinė prievolė buvo atidėta penkis kartus – įskaitant medicinines priežastis dėl kulnų ataugų, aptiktų jam būnant 22 metų.
Paradoksalu, jog dar 2015 m. D. Trumpas sukėlė skandalą pasakęs, kad respublikonas senatorius Johnas McCainas, daugiau nei penkerius metus praleidęs Vietnamo nelaisvėje, „nėra karo didvyris“, nes „man patinka žmonės, kurie nepatenka į nelaisvę“.
