Vokietijos užsienio reikalų ministras reikalauja skubiai nutraukti ugnį Gazos Ruože

„Dabar esama labai realios galimybės išspręsti konfliktą“, – trečiadienį Džakartoje vykusiame susitikime su savo kolega iš Indonezijos Sugiono sakė J. Wadephulas ir kartu pridūrė, kad prie to prisidėjo daugybė kaimyninių šalių.
Konservatyvių pažiūrų politikas nurodė, kad „mes visi būtume suinteresuoti, jei šis siaubingas konfliktas būtų išspręstas taikaus proceso metu“. Pasak jo, visų tikslas yra suderėtas dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas. Vis dėlto tokį sprendimą atmeta ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, ir „Hamas“.
J. Wadephulas pažymėjo, kad Vokietija žino, jog Indonezija, kurioje gyvena daugiausiai musulmonų visame pasaulyje, ypač rūpinasi kenčiančių palestiniečių likimu. Ministras teigė, kad Vokietija, kaip ypatinga draugė ir partnerė, taip pat turi ypatingą atsakomybę Izraelio atžvilgiu ir remia jo kovą su „Hamas“.
Jis pažymėjo, kad vyriausybė mano, jog Gazos Ruožo gyventojų kančios yra netoleruotinos, ir ragina Izraelį skubiai parengti tolesnes priemones, kad kančios būtų palengvintos.
Anot laikraščio „The Times of Israel“, Izraelio vyriausybė nagrinėja naują pasiūlymą dėl paliaubų, kuriam „Hamas“ teigia jau pritarusi.
VokietijaGazos RuožasPalestina
Rodyti daugiau žymių