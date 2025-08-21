21 šalis pasirašė bendrą pareiškimą, kuriame smerkiamas Izraelio gyvenviečių projektas Vakarų Krante

Izraelis atitinkamiems planams į rytus nuo Jeruzalės esančioje maždaug 12 kv. km. teritorijoje, žinomoje kaip E1, pritarė trečiadienį.
„Kuo griežčiausiai smerkiame šį sprendimą ir raginame nedelsiant jį atšaukti“, – sakoma užsienio reikalų ministrų pareiškime, kurį, be kita ko, pasirašė Australija, Kanada ir Italija.
Pareiškimą dar pasirašė Belgija, Danija, Estija, Suomija, Islandija, Airija, Japonija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija ir Švedija, taip pat ir Europos Komisijos užsienio politikos įgaliotinė.
Pareiškime teigiama, kad Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų finansų ministras Bezalelis Smotrichas pareiškė, jog šis planas „padarys dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą neįmanomu, padalijant bet kokią Palestinos valstybę ir apribojant palestiniečių patekimą į Jeruzalę“.
„Tai neatneša jokios naudos Izraelio žmonėms“, – pažymėjo užsienio reikalų ministrai.
„Vietoj to tai gali pakenkti saugumui ir kursto tolesnį smurtą ir nestabilumą, dar labiau atitolinant mus nuo taikos. Izraelio vyriausybė vis dar turi progą sustabdyti E1 plano įgyvendinimą. Raginame juos skubiai atšaukti šį planą“, – pridūrė jie.
Pagal šį planą siekiama ypač jautriame žemės plote, esančiame tarp Jeruzalės ir Izraelio Maale Adumimo gyvenvietės, pastatyti apie 3 400 namų. Visos Izraelio gyvenvietės Vakarų Krante, kuris yra okupuotas nuo 1967 m., pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis.
Ramaloje įsikūrusi Palestinos savivalda sukritikavo naujausią sprendimą, kuriam kritikos pažėrė ir Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas.
Britai ketvirtadienį išsikvietė Izraelio ambasadorę JK Tzipi Hotovely į užsienio reikalų ministeriją, kad pareikštų protestą dėl šio sprendimo. „Jei šie gyvenviečių planai būtų įgyvendinti, jie akivaizdžiai pažeistų tarptautinę teisę ir padalintų būsimą Palestinos valstybę į dvi dalis, kritiškai pakenkiant dviejų valstybių sambūviu pagrįstam sprendimui“, – pareiškime tvirtino užsienio reikalų ministerija.
