J. D. Vance'as prabilo apie juokelį V. Zelenskiui: priminė apie susitikimą vasarį

2025 m. rugpjūčio 21 d. 11:10
Lrytas.lt
Viceprezidentas J. D. Vance'as per „Fox News“ televiziją pareiškę, kad šią savaitę, sveikindamasis su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelensku Baltuosiuose rūmuose, nepabijojo pasakyti jautraus juokelio.
„Prezidentas V. Zelenskis įžengė į Ovalinį kabinetą, aš šnekučiavausi su juo, prezidentu D. Trumpu ir kai kuriais vyresniais Ukrainos delegacijos nariais. Pasakiau: „Pone Prezidente, kol elgsitės padoriai, nieko nesakysiu.“ Jis tik šiek tiek nusijuokė – tai buvo geras mažas juokelis“, – džiaugėsi J. D. Vance'as.
Vasario mėnesį vykusiame Ovalinio kabineto susitikime prezidentas D. Trumpas ir J. Vance’as netikėtai susipyko su V. Zelenskiu, kai pokalbis prieš kameras greitai peraugo į viešą kivirčą žodžiais, o sutarta mineralų sutartis buvo atšaukta.
Susitikimas, kuris turėjo įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, visiškai žlugo – buvo atšaukti ir pietūs, ir bendra spaudos konferencija.
Tačiau pirmadienį D. Trumpas jau džiaugėsi dėl susitikimo su V. Zelenskiu. Jie, kartu kitais Europos lyderiais, Baltuosiuose rūmuose aptarė derybas dėl Rusijos ir Ukrainos karo pabaigos.
Volodymyras ZelenskisJames David VanceDonaldas Trumpas (Donald Trump)
