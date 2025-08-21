JAV padangėse – naikintuvas F-16 su Rusijos spalvomis

Tai – Kanados mokymo bendrovės „Top Aces“, rengiančios JAV, Kanados ir Australijos pilotus, strategijos dalis, praneša portalas „Defense Romania“.
Praėjusį pirmadienį privačiai bendrovei „Top Aces“ priklausantis naikintuvas F-16A „Netz“ buvo pastebėtas su įspūdinga nauja kamufliažo schema, kurią įkvėpė Rusijos naikintuvas Su-57 „Felon“. Monrealyje įsikūrusi bendrovė specializuojasi JAV, Kanados ir Australijos naikintuvų pilotų mokymuose.
Nauja mokymo strategija, kaip pabrėžiama „Defense Romania“ atliktoje analizėje, taip pat apima Ukrainos pilotų mokymus valdyti Vakarų kovinius orlaivius.
F-16 su rusišku kamufliažu pakilo iš „Mesa Gateway“ oro uosto ir išskrido į Luke oro pajėgų bazę Arizonoje. Skrydis buvo stebimas platformoje „Flightradar24“.
Lėktuvas buvo pastebėtas su pilku kamufliažu, sovietinio stiliaus raudonomis žvaigždėmis ir užrašu „Opyt ważen“ („Patirtis svarbi“ – liet.) ant uodegos.
Šis F-16 naikintuvas 2016 m. buvo išvestas iš Izraelio karinių oro pajėgų, o 2021 m. perduotas „Top Aces“. Dar 1981 m., dalyvaudamas karinėje misijoje, jis numušė Sirijos MiG-23.
Įmonė iš viso gavo 29 šiuos orlaivius, kurie buvo modernizuoti iki F-16 AAF (Pažangus agresyvusis naikintuvas – liet.) standarto.
Naujuoju „Felon“ kamufliažu siekiama suteikti amerikiečių pilotams realius vizualinius mokymus galimų susidūrimų su Rusijos naikintuvais metu.
Kompanija „Top Aces“ planuoja ir toliau įvairinti kamufliažo raštus, kad per karines pratybas būtų galima atvaizduoti kuo daugiau potencialių priešininkų. Tai leidžia pilotams geriau susidoroti su spaudimu ir greičiau reaguoti kovinėse situacijose.
JAVRusijanaikintuvai F-16
