Mirė „maloniausiu teisėju pasaulyje“ pramintas F. Caprio: išgarsėjo dėl savo gerumo

F. Caprio buvo žinomas dėl savo laidos „Caught in Providence“ („Pagautas Providense“), kurioje nagrinėdavo bylas – nuo kelių eismo pažeidimų iki baudžiamųjų nusikaltimų. Pastaraisiais metais ši laida sulaukė milžiniško populiarumo socialiniuose tinkluose, o žiūrovai nuolat pabrėždavo teisėjo žmogiškumą teismo salėje.
Trečiadienio popietę jo „Instagram“ paskyroje pasirodė pranešimas apie teisėjo mirtį: „Jis ramiai užgeso, sulaukęs 88-erių, po ilgos ir drąsios kovos su kasos vėžiu“.
„Mylėtas dėl savo atjautos, kuklumo ir tvirto tikėjimo žmonių gerumu, teisėjas F. Caprio palietė milijonus žmonių – tiek teismo salėje, tiek už jos ribų. Jo šiluma, humoras ir gerumas paliko neišdildomą žymę visų pažinojusiųjų širdyse“, – teigiama pranešime.
Vos kelios valandos iki mirties pranešimo paskelbimo „Instagram“ buvo pasidalinta teisėjo nuotrauka ligoninės lovoje ir padėka sekėjams už jų „maldas, meilę ir palaikymą“.
F. Caprio buvo sukaupęs 3,3 mln. sekėjų „Instagram“ ir 1,6 mln. „TikTok“. Viename iš labiausiai išpopuliarėjusių įrašų jis atleido 96 metų vyrui, kuris pažeidė greičio ribojimą mokyklos zonoje, kai vežė savo 63 metų sūnų, sergantį vėžiu, atlikti kraujo tyrimų.
„Jūs esate geras žmogus. Jūs esate tai, ką reiškia Amerika“, – tada ištarė teisėjas.
F. Caprio laida buvo tris kartus nominuota „Daytime Emmy“ apdovanojimams, o 2024 m. pats teisėjas buvo nominuotas kategorijoje „Daytime Personality – Daily“.
2023 m. „TikTok“ vaizdo įraše F. Caprio pasakojo, kaip jo pirmąją dieną teisme stebėjęs tėvas – italų imigrantas, kurį teisėjas vadino „padoriausiu žmogumi, kokį tik esu sutikęs“ – mokė jį empatijos.
Po to, kai F. Caprio griežtai elgėsi su motina, negalinčia susimokėti už parkavimo baudas, tėvas paaiškino: „Ji nebuvo pikta, ji buvo išsigandusi. Tu turėjai su ja pasikalbėti, suprasti jos problemas.“
Nuo tada teisėjas prisiekė daugiau niekada neelgtis taip, kaip tąkart.
„Frankas Caprio bus prisimenamas ne tik kaip gerbiamas teisėjas, bet ir kaip atsidavęs vyras, tėvas, senelis, prosenelis ir draugas. Jo palikimas gyvuos per nesuskaičiuojamus gerumo darbus, kuriuos jis įkvėpė. Jo garbei kiekvienas turėtume stengtis į pasaulį įnešti daugiau atjautos – kaip kad jis darė kasdien“, – sakoma oficialiame pranešime.