D. Trumpas aplankė į Vašingtoną nusiųstus policininkus ir karius

„Padarysime miestą saugų ir tada keliausime į kitas vietas, tačiau kurį laiką liksime čia, – kalbėjo D. Trumpas prie „US Park Police“ pastato Anakostijos rajone. – Norime, kad viskas vyktų visiškai tobulai“.
Aplink prezidentą stovėjo įvairių regioninių ir valstybinių saugumo institucijų atstovai bei Nacionalinės gvardijos nariai.
Išvakarėse JAV prezidentas dar teigė, kad eis patruliuoti su policijos pareigūnais ir kareiviais. Tačiau dabar jis tik pasakė trumpą kabą ir išdalijo picas bei mėsainius ir grįžo į Baltuosius rūmus.
„Visi jaučiasi saugiai“, – sakė D. Trumpas ir pabrėžė norįs sutvarkyti sostinę. Ypatingas dėmesys esą turi būti skiriamas parkų pertvarkymui. Prezidentas teigė gerai nusimanantis apie vejas, nes turi daug golfo aikštynų. „Apie vejas žinau daugiau nei kas kitas“, – kalbėjo respublikonas.
Trečiadienį nacionalinės gvardijos karius Vašingtone lankantis viceprezidentas JD Vance‘as buvo nušvilptas demonstrantų. Šie šaukė „Free DC“ (išlaisvinkite Vašingtoną) ir „būūū“, kai JD Vance‘as ir gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas lankėsi pagrindinėje geležinkelio stotyje „Union Station“.
D. Trumpas dislokavo sostinėje 800 nacionalinės gvardijos karių. Jiems šiuo metu padeda dar 1 200 kareivių iš Ohajo, Luizianos, Misisipės, Pietų Karolinos, Tenesio ir Vakarų Virdžinijos valstijų, Kariai, be kita ko, patruliuoja prie Baltųjų rūmų bei turistų pamėgtoje alėjoje tarp Kongreso ir Linkolno paminklo, taip pat geležinkelio ir metro stotyse.
D. Trumpas karių nusiuntimą argumentavo bloga saugumo situacija Vašingtone. Jis rugpjūčio 11 d. pareiškė, kad apsaugos Vašingtoną nuo „nusikalstamumo, kraujo liejimo, chaoso ir dar blogesnių dalykų“.
Vašingtono merė Muriel Bowser tuo tarpu pabrėžia, kad nusikalstamumo rodikliai yra žemiausi per 30 metų. Vietos policijos statistika rodo smarkų smurtinių nusikaltimų sumažėjimą 2023–2024 m. po padidėjimo per koronaviruso pandemiją.
