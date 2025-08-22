D. Trumpo bandymai sustabdyti karą Ukrainoje – aklavietėje: pateikė 4 priežastis

Dienraščio „The Wall Street Journal“ teigimu, šis poslinkis pabrėžė blėstantį optimizmą dėl D. Trumpo pastangų užbaigti karą.
D. Trumpo viltys surengti viršūnių susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu nepasiteisino.
Jo atsarginis planas, pagal kurį V. Putinas ir V. Zelenskis būtų susitikę asmeniškai, taip pat žlugo. Kremlius atmetė ir idėją siųsti Vakarų taikos palaikymo pajėgas į Ukrainą, jei būtų pasiektas taikos susitarimas.
Pasak „The Wall Street Journal“, nesugebėjimą pasiekti diplomatinio proveržio iš dalies paaiškina dideli V. Putino ir D. Trumpo derybų stilių skirtumai.
„Buvusių padėjėjų teigimu, JAV prezidentas laikosi improvizacijos principo, daugiausia remdamasis asmeniniais santykiais. V. Putinas yra metodiškas savo pasiruošime ir nesentimentaliai vertina derybas.
D. Trumpas siekia greitos konflikto pabaigos, o V. Putinas žaidžia ilgesnį žaidimą, tikėdamasis, kad diplomatai derėsis, o Rusija palaipsniui gerins savo padėtį mūšio lauke, net jei tai kainuos tūkstančius aukų abiejose pusėse“, – rašoma leidinyje.
Analitikų nuomone, ketvirtadienį paskelbtas prezidento įrašas socialiniuose tinkluose, kuriame užsimenama apie Ukrainos atakas prieš Rusiją, gali būti bandymas atgauti įtaką, nes diplomatija, atrodo, neduoda rezultatų.
„Tai rodo, kad jis supranta, jog spaudimas Rusijai yra akivaizdus jo vadinamosios strategijos trūkumas, – sakė buvęs JAV ambasadorius Rusijoje ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje Aleksandras Vershbowas. – Bet jei nėra ginklų, kurie padėtų įgyvendinti tą strategiją, jos vertė sumažėja.“
Buvusi D. Trumpo administracijos ekspertė Fiona Hill pareiškė, kad neseniai vykę susitikimai su V. Putinu, V. Zelenskiu ir Europos lyderiais sukėlė painiavą, o galbūt JAV ir Rusijos lyderiai skirtingai supranta saugumo garantijas.
„Mes esame tarsi įstrigę Ukrainoje, ir dabar visi, įskaitant V. Putiną, bando valdyti D. Trumpą, – dėstė ji. – Rusai naudoja terminus tam tikrame kontekste, o D. Trumpas to nepastebi. Galbūt V. Putinas sąmoningai jam sudarė įspūdį, kad sutinka su juo.“
Nors D. Trumpo administracija tvirtai tikisi greito susitarimo, kai kurie buvę pareigūnai teigia, kad visapusiškas susitarimas yra mažai tikėtinas.
„Esame toje pačioje vietoje, kurioje buvome prieš dvi savaites, toje pačioje vietoje, kurioje buvome prieš šešis mėnesius, – sakė D. Trumpo pirmosios kadencijos pareigūnas Kurtas Volkeris. – Susitarimo niekada nebus. V. Putinas niekada nesutiks.“
