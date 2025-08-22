Latvijoje sulaikytas mokytojas: įtariamas padaręs seksualinius nusikaltimus prieš 180 vaikų

Policijos teigimu, nusikaltėlis daugelį metų internete viliojo vaikus iš Latvijos ir kitų šalių ir vertė juos nusirenginėti prieš kamerą. Nukentėjusiesiems nežinant, nusikaltėlis juos filmuodavo ir kurdavo pornografinę medžiagą.
Policijos pareigūnai sulaikė 1988 m. gimusį vyrą ir atliko kelias kratas, kurių metu paėmė duomenų laikmenas, kuriose rado medžiagos su seksualinio vaikų išnaudojimo vaizdais. Tyrimo metu policija nustatė, kad vyras nuo 2016 m. iki 2024 m. internete vaikų atžvilgiu sistemingai vykdė seksualinius nusikaltimus.
Vyriškis slapta įrašinėdavo vaizdo pokalbius su vaikais, kurių metu vaikai būdavo įtikinėjami nusirengti nuogai. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad 2016 m. ir 2017 m. vyras asmeniškai viliodavo nepilnametes mergaites ir naudodavo jas pornografinei medžiagai kurti.
Iš viso policija rado 266 vaizdo bylas, sukurtas tiesiogiai ar netiesiogiai bendraujant su aukomis.
Iki sulaikymo vyras dirbo mokytoju vienoje švietimo įstaigoje, pranešė policija. Pasinaudodamas bendravimo įgūdžiais, įtariamasis sugebėdavo rasti bendrą kalbą su vaikais ir įgyti jų pasitikėjimą, kad jie su juo jaustųsi saugūs. Bendruomenėje vyras buvo apibūdinamas kaip įkvepiantis ir paslaugus.
Tyrimo metu nustatyta, kad nusikaltėlis vadinamajame tamsiajame tinkle ieškojo praktinių patarimų dėl seksualinio vaikų išnaudojimo. Vyriškis savo namuose buvo įsirengęs biurą, kuriame valandų valandas interneto pokalbių platformose viliodavo vaikus seksualiniam išnaudojimui, teigdamas, kad iš biuro dirba nuotoliniu būdu.
Policija nustatė nukentėjusiųjų Latvijoje tapatybę, kad jie, be kita ko, galėtų reikalauti atlyginti patirtą žalą. Nustačius, kad seksualinis nusikaltėlis turėjo daugiau nei 200 išsaugotų vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuotas vaikų išnaudojimas, taip pat ir užsienyje, Latvijos policija apie šį atvejį pranešė Europolui ir paprašė pagalbos nustatant aukas.
Teismas skyrė vyrui kardomąjį areštą.
Policija pažymi, kad didelis aukų skaičius šioje byloje rodo didėjančią vaikų saugumo internete problemą, taip pat tai, kad vaikai laisvai įsitraukia į pokalbius su nepažįstamaisiais, nesąmoningai rizikuodami patirti seksualinį išnaudojimą. Seksualinė prievarta prieš vaikus kelia rimtą grėsmę jų fiziniam, protiniam ir seksualiniam vystymuisi, teigia policija.