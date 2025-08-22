Skelbia, kad A. Lukašenka atvirai spjovė į pažadą D. Trumpui ir prabilo apie „banditus“

Tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi Baltarusijos valstybine agentūra BELTA.
A. Lukašenka yra sakęs, kad Baltarusijoje nėra politinių kalinių. Tuos, kuriuos jo režimas įkalino, apsišaukėlis valstybės vadovas vadina „banditais“.
„Ar nori pusantro ar dviejų tūkstančio (kaip ten skaičiuoja)? Nuvežkite juos į vietą, nuveskite. Nori, kad paleisime banditus, kurie sudegino, susprogdino, o jie tai pripažįsta... Mes juos paleisime, ir jie vėl kariaus prieš mus?“ – kalbėjo jis.
A. Lukašenka taip pat melavo sakydamas, kad jo visuomenė „šiuo atveju jo nepalaikys“. Tai yra, diktatorius neplanuoja paleisti kalinių, nuteistų už „politinius“ straipsnius.
Primename, kad rugpjūčio 15 d., prieš susitikdamas su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu Aliaskoje, D. Trumpas telefonu kalbėjosi su A. Lukašenka. Be kita ko, buvo diskutuojama apie politinių kalinių paleidimą ir kt.
A. Lukašenka, anot D. Trumpo, esą pažadėjo paleisti 1300 politinių kalinių. Būtent tiek, anot Baltarusijos opozicijos ir žmogaus teisių aktyvistų, šiuo metu yra laikomi A. Lukašenkos režimo požemiuose.
Prieš tai, birželio 21 d., padedant JAV buvo paleista nemažai Baltarusijos opozicijos veikėjų.
Aliaksandras LukašenkaBaltarusijapolitiniai kaliniai
