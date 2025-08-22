Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

Tragedija Kinioje: sugriuvus statomam tiltui žuvo 12 žmonių

2025 m. rugpjūčio 22 d. 15:34
Penktadienį šiaurės vakarų Kinijoje sugriuvus statomam tiltui žuvo dvylika žmonių, keturi dingo, pranešė valstybinė žiniasklaida.
Daugiau nuotraukų (1)
Valstybinio transliuotojo CCTV paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip staiga įgriuvo ir į apačioje tekančią Geltonąją upę nukrito vidurinė tilto arkos dalis.
Valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė, kad avarija įvyko nutrūkus plieniniam lynui. Laikraštis „People's Daily“ pranešė, kad tuo metu statybvietėje buvo 15 darbininkų ir projekto vadovas. Patvirtinta dvylikos žmonių žūtis, keturi vis dar dingę, pranešė CCTV.
Pasak „People's Daily“, Sičuano-Činghajaus geležinkelio tiltas yra didžiausias pasaulyje dviejų bėgių ištisinis plieninių santvarų arkinis tiltas, taip pat pirmasis toks tiltas per Geltonąją upę ir antras ilgiausias šalyje.
Valstybinės žiniasklaidos paskelbtuose vaizduose matyti iš dalies pastatytas tiltas be vidurinės dalies ir du milžiniški pastolių bokštai bei keli kranai prie jo.
„Xinhua“ teigimu, paieškos ir gelbėjimo operacijai buvo mobilizuoti šimtai gelbėtojų.
Pramoninės avarijos Kinijoje gana dažnos dėl neaiškių taisyklių ir prastų saugos standartų.
Kinijatiltasgeltonoji upė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.